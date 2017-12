Asentamientos en Ciudad Vieja

@|Por estos días leí una denuncia de tres vecinas de Ciudad Vieja, acerca de la venta de marihuana a turistas en la peatonal Pérez Castellano.



Acerca de esto, puedo decir que es un tema de larga data, denunciado varias veces en las mesas de convivencia en años anteriores, sin resultados a la vista.



Sin dejar de reconocer que evidentemente este asunto es preocupante, no podemos pasar por alto otra realidad bien conocida en la zona, que involucra temas de salud, mala calidad de vida y hasta delincuencia en algunos casos.



Me refiero a varios asentamientos bien visibles, bien conocidos por vecinos y autoridades capitalinas, con varios años de existencia, pero que sin embargo aún permanecen sin ningún tipo de solución para sus moradores.

Sin duda, los más conocidos se pueden ver en la calle Rincón, entre Ituzaingó y Treinta y Tres, en un edificio que en otras épocas lució magnífico, pero que ahora es un foco de malos olores, insalubre y de ocupantes ilegales.



El otro sitio se encuentra por la calle Piedras, entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó; en este caso, es un asentamiento bien típico, con construcciones de chapa, bloques y madera.



Ya hace varios años que de su existencia saben bien en la Intendencia y Municipio, pero hasta la fecha no se ve que alguien se decida a buscar una salida para sus habitantes; como única solución se colocó una cerca metálica para “que no se vea” desde la calle, solución que evidentemente no sirvió para nada.



Hay un tema importante acerca de estos ejemplos, y es que en los mismos habitan niños, por lo cual cabe preguntarse donde están sus derechos a una vivienda digna y una buena salud.



Una buena pregunta es saber quiénes son los posibles dueños de esos predios, y además porqué no se toman los recaudos pertinentes para encontrar una solución definitiva a estas tristes realidades.



¿Será acaso que conviene políticamente mantener estas situaciones, para lucrar con la necesidad ajena?



La cuestión es que no veo preocupación de nadie con peso institucional para cambiar esta compleja problemática.



Mientras tanto, los turistas que pasan por los lugares mencionados, sacan fotos de los mismos, asombrados de ver en pleno casco antiguo gente en extrema situación de pobreza, además de la que no se ve a simple vista.