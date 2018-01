@|Este 2017 han sido en el mundo y en Uruguay un tema muy cuestionado por el “robo” de empleos a sus “pares”, según los sectores de muchas naciones.



El No a las aplicaciones, defendiendo el empleo, ha sido un gran tema en este 2017.



Fuera de lo que uno piense u opine de Uber, Airbnb, así como otras aplicaciones que ya se están sintiendo en otros rubros, lo que realmente no entiendo es cómo se sigue adelante con las compras de Internet.



Muchos me dirán que no tiene nada que ver; pero sí que lo tiene. Al comprar en el exterior, no se favorece la industria nacional o a la empresa que lo importa, paga impuestos y da trabajo. Se está dejando entrar mercadería que no paga impuestos en el país, que no aporta nada a la seguridad social, etc.



Entonces, ¿esto no roba empleos? ¿Paga impuestos como las tiendas de acá? ¿Hay mínimos según el rubro?



Vamos por toda la protección o abrámonos al mundo cueste lo que cueste; pero no seamos hipócritas.