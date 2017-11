Apartarse de la legalidad

RAM



@| No es la sigla de Random Access Memory o sea Memoria de Acceso Aleatorio que utilizan las computadoras, sino que en Argentina se trata de la Resistencia Ancestral Mapuche. Pomposo nombre que utilizan unos pocos revoltosos liderados por los hermanos Jones Huala, que se han apropiado de un territorio donde imponen su ley a orillas del Río Chubut, en la provincia patagónica del mismo nombre próximo a la ciudad de Esquel. Luego de un corte de ruta realizado por este grupo el día 1º. de agosto ppdo., desapreció un chico de 18 años llamado Santiago Maldonado.



Esta desaparición fue utilizada para criticar al gobierno y se presentó una denuncia de “desaparición forzada”, esto es originada por la acción de las fuerzas del orden. Las protestas y el tiempo transcurrido sin que apareciera, dieron lugar a hechos de violencia protagonizados por grupos de encapuchados en la ciudad de Buenos Aires y hasta llegaron a Montevideo. Luego de 78 días, apareció un cuerpo en el río Chubut unos 300 metros aguas arriba del lugar de los incidentes del 1º. de agosto y que sería el del chico desaparecido.



Resultan muy extrañas las circunstancias de la desaparición del joven, así como todas las vicisitudes políticas que originó, pero lo que es más lamentable es que haya derivado en la muerte de este joven. Al ser Santiago Maldonado, y sin que se conozcan las causas y el momento de su fallecimiento, lo que más nos rebela es cómo estos grupos, pseudo revolucionarios utilizan a jóvenes inexpertos como carne de cañón para promocionarse. El corte de ruta, que un juez resolvió que las fuerzas del orden intervinieran para que la liberaran, provocó la reacción de los revoltosos encapuchados arrojando piedras y huyendo hacia el territorio ocupado por el RAM para lo cual tenían que cruzan el río. Este joven desaparecido no era mapuche, sino que estaba temporalmente viviendo allí y no sabía nadar, teniendo en cuenta que sus aguas se originan en la cordillera de los Andes, son caudalosas y muy frías, pudo haberse ahogado. Como los revoltosos estaban encapuchados, no se ha podido determinar de este joven participó o no del corte y si luego fue perseguido por la policía y si fue capturado y desaparecido como afirman los integrantes del RAM.



Otra rareza es que el cuerpo apareciera aguas arriba de donde ocurrieran los incidentes y que se habían hecho rastrillajes en anteriores ocasiones y no había aparecido. También de que el hallazgo fue “facilitado” por los integrantes del RAM frente al juez de la causa, que además exigieron que los buzos y los bomberos con perros entrenados en la búsqueda de cuerpos humanos, debían estar desarmados y fueron custodiados por integrantes del RAM armados con palos y cuchillos. Difícil de entender en un estado de derecho donde la autoridad territorial no está ejercida por las legítimas elegidas por el pueblo.



El mensaje que surge de este desgraciado hecho es para los jóvenes, que muchas veces se embarcan en aventuras irracionales, es que apartarse de la legalidad enfrentando a las fuerzas del orden, si bien puede aparecer excitante, no siempre termina bien y puede marcarte para siempre.