Exigir evaluación para ocupar cargos



@| Soy médico y seré dentro de poco tiempo octogenario.

Me parece perfecta la medida de controlar anualmente las condiciones psicosomáticas del postulante para renovar la licencia de conducir a partir de los 80 años ya que los años pueden afectar en forma insidiosa y por distintos motivos a determinadas personas, y el resultado puede ser una pérdida de la aptitud de esas personas para manejar autos y constituirse así eventualmente en un peligro para los demás.



Pero un peligro mucho mayor y de más extendido impacto puede ser que esas personas así afectadas, aparte de manejar o no vehículos, ejerzan cargos públicos de responsabilidad: presidente de la República, senadores, ministros, diputados, directores de entes autónomos, intendentes, etc.

En la actividad privada hay un control ejercido a través de directorios o accionistas que pueden rápidamente solucionar el tema desvinculando a dichas personas de su activa responsabilidad en la empresa.



En la actividad pública no es así, de modo que expongo mi propuesta:

Todo funcionario público desde el presidente para abajo, debe ser obligatoriamente evaluado en forma anual desde el punto de vista psicosomático a partir de los 80 años por un tribunal médico de reconocida solvencia, y en caso de que dicho examen tenga un resultado dudoso o negativo se le debe eximir en forma drástica e inmediata de ejercer su actividad pública.



Este control deberá ser tenido muy en cuenta por los votantes y por los postulantes a cargos electivos que hayan cumplido o vayan a cumplir dicha edad durante el período al cual se postulen.