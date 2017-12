¡Anímese Presidente!

*|Y siga con los Tratados de Libre Comercio con Chile, China, U.E. y todos los que se puedan presentar de aquí en más.



¡Por favor no le haga caso la Partido Comunista, a su filial Pit Cnt, ni al delegado de esta gremial en el Consejo de Ministros; me refiero al Ministro de Trabajo y Seguridad Social.



Recuerde que representan a menos del 5% de los ciudadanos que votamos cada cinco años.



No es posible que esa minoría absoluta, fiel a una concepción ideológica de casi dos siglos, que no registra en ese tiempo en ningún país del mundo un sólo éxito político ni económico, sea la que determine la estrategia de su gobierno, no sólo en la inserción internacional del país, sino en cualquier otra área que debamos transitar en beneficio del Uruguay.



La actitud de esta gente sin ningún atributo democrático, republicano, ni solidario con el país, sino todo lo contrario, me recuerda lo que su tocayo Tabaré Etcheverry cantaba, titulado “Cuzco rabón”: ladran, ladran pero de allí no pasan, para luego anotar que el gusano que coloniza a ovinos y bovinos tiene “afán destructor”, igual que el que anima a esta gente. Le recuerdo que si no se cura el animal abichado los gusanos terminan comiéndolo vivo.



En la visita que nos hizo el ex presidente chileno Frei, con motivo de la reunión China Lac, varios entrevistadores le preguntaron sobre las ventajas y desventajas de los TLC considerando la excepcional experiencia chilena en esta área y fue rotundo y terminante en afirmar que los aspectos positivos superaron ampliamente (en términos futbolísticos ganan por goleada) a los negativos.



Presidente, Ud. ya tiene un pie en la historia del país por haber sido elegido en dos oportunidades a la mayor magistratura a la que podemos aspirar los uruguayos.



Haga honor a ello, adelante el otro pie pensando en el bien del país y contra lo que opinan esos cuzcos rabones; saque adelante lo que Ud. sabe y tiene total consciencia de qué es lo mejor para la nación.



No tenga temor de recurrir a la oposición política si la necesita para ello.

Sepa que ésta está a su disposición pronta para apoyarlo evitando así que los gusanos terminen con nosotros.