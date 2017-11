Pocas ideas

@|Un pacto político iba a realizar una amnistía histórica para las patentes de rodados.



El parque automotor uruguayo está compuesto por aproximadamente 2.300.000 vehículos. Más de 1.000.000 mantienen deudas con las Intendencias, o sea casi el 44%!!! ¿Por qué el 56% que paga sus impuestos en tiempo y forma (buen pagador) debía soportar sin ningún tipo de razón estos pactos políticos? Pero, aún hay gente con cerebro y por lo menos se pospuso para estudiarlo en el 2018; aunque se debería haber eliminado de la agenda la palabra “amnistía”.



Que pague más el que tenga más como dicen; pero el que no pague porque no tenga o apueste a las amnistías, que no compre auto. Así haremos que no gaste, use, entorpezca el pavimento, los lugares para estacionar y el tránsito. Busquen otras alternativas para el problema sin mirar que pueden perder en conjunto más de 1.000.000 de votos. Esto es el “porque siempre se hizo así”, no hay imaginación ni se corren riesgos.



Quieren solucionar la congestión automotriz, empiecen decomisando autos cuando la ley lo permita y bajen de esta manera la morosidad, solucionando el problema y sí dando un ejemplo. Después de esta intentona de pacto político, se justifica la opción de elegir Intendente por consultoras con buen perfil de gestión y no de pactos políticos. No sería apología el pensar a futuro, estando en duda su aprobación en 2018, jugársela para estar dentro de ese 44% y beneficiarse.



No la pospongan, anúlenla!!! No es educación ni son señales claras para bajar la morosidad; estas noticias y resoluciones solo son mensajes de malos ejemplos.