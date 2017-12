¡Soy ambientalista!

@| Tono de conversación picada:

- Yo estoy a favor del medio ambiente!

- ¿Reciclás basura?

- No, ¡porque no tengo dónde tirarla separada!

Esto podría fácilmente ser un editorial contrario al gobierno capitalino pero no lo es. Es una crítica a la hipocresía humana. Ninguno de nosotros precisa mucha formación para saber qué es lo que está bien y lo que esta mal. La lucha interna comienza cuando sabemos lo que está mal y lo hacemos igual. Es demasiado fácil decir que no hacemos algo porque no tenemos las herramientas; lo que es casi imposible es hacer las cosas bien conscientemente a pesar de todo.



Es una de las grandes fallas humanas, el “haz lo que yo digo pero no lo que hago”. Reconocer errores propios es menos difícil que corregirlos, más aún cuando se maneja el bien común.



“El día que me den las herramientas para hacer el bien (esas herramientas con las que todos nacemos), veremos; mientras tanto hago el mal a sabiendas pero tranquilo de que no soy el único....”

De esto no se sale entre todos, se sale de a uno...

Mientras tanto, a pasarla bien hasta que de.