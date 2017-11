@| Leí en El País del jueves 23 que el Fondes presentó una solicitud de concurso de Alas Uruguay en su intento de recuperar el crédito oportunamente otorgado de US$ 15:000.000.



Hace muchos años hice un curso de análisis de riesgo crediticio cuya parte sustancial establecía que para otorgar un crédito se debía analizar el primer término la generación de recursos del deudor y en segunda instancia, el elemento recuperador, o sea la garantía.



Suponer que Alas Uruguay con su tremendo presupuesto podía generar US$ 15:000.000 para pagar el crédito era una verdadera utopía. Pero mucho peor fue considerar que como garantía se contaba con los bienes de la presidenta de la compañía; una casa en Pocitos, otra en Parque del Plata y otra en la Ciudad de la Costa.



Yo creo que si querían regalarle US$ 15:000.000 a Alas Uruguay no hubieran llamado la atención a nadie, dados los millones tirados en créditos a empresas fundidas totalmente irrecuperables.



Pero decir que se contaba con garantía para este crédito es un burla a los ciudadanos, paganinis de todos los disparates de Mujica y su grupo.