Alarde de personal

Accidente en la Rambla



@| El jueves 19 pasado el noticiero televisivo brindaba una noticia de último momento: un camión al fallar sus frenos había volcado en la arena de la playa luego de atravesar la vereda, sus ocupantes habían sufrido lesiones menores. Las imágenes brindadas hicieron que reconociese inmediatamente el lugar del accidente, sobre todo el muro bajo de piedra que separa la acera de la faja de arena: era la playa Honda de Malvín, a metros de Alejandro Gallinal. ¡Cómo no reconocer el lugar por el que hago mis caminatas diarias hace ya más de casi dos décadas!



Al otro día, viernes, próximo a la hora 16:30, realizando mi caminata diaria observo que a partir de la calle 18 de Diciembre por la mano que va hacia el este comenzaba a trancarse el tráfico, llegando el trancazo hasta más allá de Alejandro Gallinal. Inmediatamente relacioné eso con el accidente ocurrido el día anterior.



A partir de Missouri y hasta Gallinal comenzaba una exhibición inimaginable y exuberante de personal y material rodante de la IMM, desde inspectores de tránsito con motos, a camionetas estacionadas encima de la acera, un camión de auxilio de gran porte, personal de higiene ambiental de playas y un largo etcétera.



En la arena, próximos al mar, dos tractores “peludeaban” arrastrando al camión accidentado, curiosos, prensa y automovilistas observaban la escena, también el camionero que lo reconocí por un vendaje en su frente y una batería bajo el brazo.



Continué con mi caminata, volví y la situación continuaba igual; apenas la hilera de tractores y camión había avanzado unos metros. Por el noticiero de la noche me entero que el “salvamento” había demorado unas dos horas y media, las imágenes mostraban al conductor y propietario del camión con una corneta celeste festejando el recupero a la voz de “sí se puede”.



Lo anterior me lleva a reflexionar, primero que gracias a circunstancias imponderables no pasaba a esa hora, pude haber sido arrollado por el camión (mentira que vio que no venía nadie y entonces se tiró a la derecha), y ello porque el camionero no realizó los controles y mantenimientos a su vehículo ni la IMM efectuó las inspecciones correspondientes. Segunda reflexión: cuánto dinero de los contribuyentes insumió a la IMM la extracción de la playa el camión accidentado, y al mismo tiempo qué medidas se han adoptado para resarcirse de esos gastos. Tercero, si el operativo montado ameritaba el despliegue de tal número de funcionarios y materiales, a la vez que su realización en un día viernes en el horario pico de desplazamiento a las zonas balnearias no hubiese ameritado realizarlo el día domingo.