Aguinaldos, jubilados y cincuentones

Políticas del gobierno



@| Hoy día, cuando se habla de los montos jubilatorios, a mi entender se esconde una rebaja del monto a percibir. ¿Porque hago esa afirmación? Según la ley, las personas activas del sector privado, aportan y cobran por trece sueldos, considerándose el sueldo trece como parte indivisible y obligatoria del salario. “Ley No. 12840, Artículo 4°. El sueldo anual complementario gozará de los mismos privilegios y estará sujeto al mismo régimen legal que el salario”. Cuando uno se jubila, lo deja de cobrar, por lo que “haciendo una regla de tres simple” (mundo Mujica), ¿automáticamente estaría pasando en sus derechos de remuneración a ser funcionario público? De ser así, un jubilado de Industria y Comercio, podría volver a trabajar (aportando) y no estar trabajando en negro para suplir las migajas que da el Estado. En resumen, sobre el monto jubilatorio que se otorga a los privados, al no pagar aguinaldo, estarían entonces cobrando un 8,33% menos.



Sumado a este razonamiento, está mi interés en saber como se resolvió la Minuta de Comunicación de la Cámara de Representantes del 2 de Marzo de 2016 (Comisión de Seguridad Social Carpeta No. 799 del 2016 Repartido No. 391 de Marzo de 2016). En la misma se solicitaba al Poder Ejecutivo se sirviera remitir, en el ejercicio de la correspondiente iniciativa, un proyecto de ley para el otorgamiento a los pasivos del sueldo anual complementario (Leyes N° 12.840, de 22 de diciembre de 1960 y N° 13.426, de 2 de diciembre de 1965) conocido como “aguinaldo”. Mi única y valedera duda es si el mismo se otorgó a los “más necesitados”, ya que quien cobra una jubilación de $ 30.000 ya es un “rico” que no merece aguinaldo. Hoy no se habla de aguinaldo a “jubilados ricos”, sino que por marketing mediático de personas activas de la actividad privada cincuentona, se discute la ley de “los cincuentones”. Se dice que la misma favorecería a los más ricos (léase que ganan más, lo cual no quiere decir que sean ricos); pero a los que ganan menos, ya están jubilados, no son cincuentones (no existe marketing ni son noticia), ni siquiera les dan aguinaldo.



Entonces de estos razonamientos, se puede deducir que así como te dicen una cosa, te hacen la otra (léase pompitas de jabón). El único interés que existe en el gobierno, no es por el pueblo que los votó o no los votó. El único interés es que el balance cierre bien, tapando la mala administración general del gobierno, entes y demás.



A decir de un Ministro, puedo afirmar que no hacen “terrorismo”, sino que son “terroríficos” gobernando.