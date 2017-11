El agua es insípida

@| El agua dulce potable es un líquido “inodoro, insípido e inoloro”, cuyo peso específico es 11,0 (a 4ºc) y 100 ºC el punto de ebullición. El agua mineral natural contienen sales y minerales y otras propiedades naturales especiales, que no se pueden crear artificialmente y obtener esa calidad de agua.



No es agua pesada que contenga átomos de hidrógeno pesado o deuterio.

Estoy sorprendido al ver por TV una publicidad de un agua mineral “no saborizada” cuyos actores dicen: es tan rica de sabor, que no podés parar de tomar (léase beber). Pregunto, ¿el agua ahora dejó de ser como señalo en el acápite?



Excepto el agua de grifo, por el cloro, ahí sí deja de ser insípida.