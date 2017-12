Agresores sexuales

Cadena perpetua



@| El agresor sexual, pedófilo, violador de niños, es un enfermo psiquiátrico incurable. La sociedad no puede correr el riesgo de que luego de una condena corta quede en libertad porque la reincidencia es catastrófica.



Al no existir cura ni métodos diagnósticos que permitan asegurar su rehabilitación deben ser recluidos en prisión perpetua.



En nuestro país, afortunadamente, no existe la pena de muerte y otras medidas propuestas como las mutilaciones sexuales son inaceptables.

Pedir la cadena perpetua no es una política de “aumento de penas” es una medida ineludible en estos casos.



Obviamente no quita que, estando internados, reciban los tratamientos que la ciencia pueda darles pero la perpetuidad de la reclusión no puede alterarse.



Si en un futuro se descubre una solución medica efectiva todos esos casos pueden reverse, la medicina avanza a pasos agigantados.