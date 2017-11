Adultos mayores discriminados

Libreta de conducir



@| Con gran sorpresa he leído los conceptos vertidos por la Intendencia respecto a la renovación de la libreta de chofer de los adultos mayores.



¿Por qué se nos discrimina?



Yo tengo libreta desde los 15 años (antes en el Interior se podía sacar a los 15); he manejado por muchos lugares del mundo.



Considero que sería bueno que quienes dictaron las actuales normas viajen al centro a trabajar (aún lo hago) por la rambla a la mañana y constaten quiénes son los que cometen infracciones, no respetando señales y velocidades. Es gente joven y principalmente las señoritas que se llevan el mundo por delante rozando a veces la inconsciencia.



Las estadísticas dicen que cuando hay un adulto mayor involucrado en un accidente es producto de la inconsciencia de algún joven que no respetó la luz y se lo llevó por delante siendo el adulto peatón al cruzar la calle.



Apruebo el examen médico y estando en perfecto estado de salud y con buenos reflejos, ¿por qué renovarla sólo por un año? Hay médicos que por el sólo hecho de usar anteojos considera que el adulto no puede manejar de noche y le pone esa limitación (no es mi caso). ¿Por qué? ¡Hay miles de jóvenes que manejan con anteojos!



Los 80 de ahora son como los 60 ó 70 de antes; la vida se ha prolongado en perfecto estado de salud. ¿Por qué no acompañar este cambio y reconocer que un adulto mayor de 80 años puede estar en perfecto estado mental y de salud para manejar unos años más? ¡Y no tener que renovarla anualmente!

Hay países donde se respeta al adulto mayor y la libreta como en EE.UU. se le renueva hasta por 10 años más, a los 80.