Acuífero Guaraní

Búsqueda de petróleo



*|El gobierno por medio de Ancap ha ordenado perforaciones en varios lugares del país buscando petróleo.



Lo primero a considerar aquí no debe ser el petróleo, sino el acuífero, porque el agua vale (por lo menos) 1.000.000 de veces más que el petróleo y el nivel geológico del petróleo (si existe) está bajo el acuífero. Es decir, que para llegar al hidrocarburo habría que traspasar el acuífero y aquí comienza la preocupación de millones de habitantes de la región respecto a una técnica de fracturación hidráulica para exploración y extracción de petróleo llamada fracking, que avanza hacia abajo rompiendo piedras y todo lo que encuentra y así causaría la inmediata contaminación del agua.

La Sra. Ministra de Medio Ambiente y otros voceros oficiales aseguran que no se utilizará esa modalidad, pero entonces:



1) ¿Cómo debe entenderse la expresión en forma convencional y no convencional que aparece en el contrato entre Ancap y la empresa petrolera encargada de las perforaciones?



2) Si Uruguay logró una excelente matriz energética y firmó el Acuerdo de París comprometiéndose a reducir gases invernadero, entonces ¿por qué el gobierno porfía en la búsqueda de petróleo combustible fósil pro-invernadero?



El acuífero no es solamente nuestro, también es de Argentina, Paraguay y Brasil.



Así pues en el Mercosur somos millones de testigos que estamos en alerta roja. Hoy día todo se monitorea, todo se sabe. Contaminarlo significaría un desastre ambiental imperdonable, porque se arruinaría el reservorio de agua dulce potable más importante del planeta.