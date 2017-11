Actuación policial

Nuestra Policía y el MI





@| Este martes 24 de octubre circuló por las redes sociales la detención de una panadera porque no podía cruzar porque los integrantes de una patrulla estaban mirando una mujer.



El Ministerio del Interior manifestó que “no es la policía que queremos”, nada está más alejado de la realidad. También circula en las redes que policías han hecho denuncias por faltas en dicho Ministerio y hay sido cesados de sus cargos.



El lema de la policía antes era proteger y servir, pero últimamente no lo cumplen. Y esos que dicen que es un pequeño grupo el que no cumple, no creo que sean tan así. No creo que sean la mayoría, pero es un grupo grande.



Como aficionado a partidos de fútbol, cuando la policía se encargaba del operativo, un simple hincha de fútbol como yo, era tratado peor que un delincuente. En otro partido, no se podía entrar a la cancha, porque no había llegado el encargo del procedimiento, o que en otro partido la terna arbitral no podía entrar a la cancha, porque la guardia de los mismos estaba charlando en un auto en la vereda.



Yo creo que esta problemática está relacionada con una pésima gestión del Ministro Eduardo Bonomi y el vice ministro Jorge Vázquez.



Se ve que en el Ministerio del Interior no se tiene conciencia de lo que se está haciendo. Movilizaron 5 patrulleros para detener a una muchacha que trabaja en una panadería, porque les dijo que la dejaran pasar, ya que estaban mirando una muchacha y no sabían ni donde están parados. Hay que tener en cuenta que mientras se movilizaban esos patrulleros, para algo completamente innecesario, se estaba dejando a la población con 5 patrulleros menos para velar por la seguridad de los ciudadanos, y Sr. Eduardo Bonomi, Ud. que dice que la población tiene sensación de inseguridad, porque no hace la prueba un día y se moviliza por la ciudad sin su custodia.