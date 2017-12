Acto colación de carreras, UTU

@| Inconcebible que UTU teniendo una carrera de organización de eventos haya organizado la entrega de títulos con cero planificación el pasado martes 28 de noviembre en el Auditorio Nelly Goitiño.



Exceso de público, no entraban todos los egresados. Dijeron organicemos por “tandas”. ¿Y la familia que habíamos ido acompañar? La gente lloraba, mostraba pasajes que habían viajado desde Rivera para un evento donde no es entregar un “cartoncito”. Hay muchas ilusiones, esperanzas, trabajo y esfuerzo detrás de cada estudiante.



Dijeron es la entrega de los depto de Montevideo y Canelones... sin olvidar que los egresados del campus virtual no tienen límites departamentales, por eso había de todo el país.



La respuesta fue que esperaban el 40% del público. Sin dudas la capacidad de asombro no tienen límites. Cuando llegó el Presidente del Codicen, como llegó se retiró. Pasaban estudiantes al escenario, y no aparecían los títulos. Sin desmerecer al circo, pero parecía eso. Una pena, la ilusión de ir, acompañar, de disfrutar el momento culmine luego de tanto esfuerzo.

Mi reflexión es: esto refleja que en el país no importa si estudiaste o no, si tenés un título o no, en un país donde todo vale. Donde se puede designar un Ministro de Educación con título en Medicina...