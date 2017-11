Accidentes de tránsito

@| Como todos los días, cuando me levanto prendo la PC y leo varios medios de prensa del mundo.

Hoy me llamó la atención en un medio alemán la noticia de un accidente de tránsito con tres personas fallecidas en un choque frontal, en una ruta en el estado alemán de Sarre (Saarland) en la noche de ayer.



A pesar de que la velocidad comprobada en al menos uno de los vehículos superaba la máxima permitida (100 km/h) porque el velocímetro quedó trancado a 120 km/h y de que las condiciones climáticas (ruta mojada) no eran las ideales, donde la nota puso mayor énfasis por motivo del accidente fue el hecho de que uno de los vehículos tenía neumáticos prácticamente lisos (dibujo de menos de 2 milímetros).



Cuán lejos estamos nosotros de una buena prevención y fiscalización de nuestro parque automotor y de las causas de los accidentes.



Si el mismo accidente hubiera ocurrido en nuestro país, la noticia hubiera sido motivos que se desconocen o por lo resbaladizo del pavimento y quizás luego el exceso de velocidad o una espirometría positiva (al menos en este accidente no hubo positivos), pero jamás la falta de dibujo de un neumático. Que quede claro, en Alemania se multa a los vehículos que tengan neumáticos con un dibujo inferior a los 6 milímetros y el control se realiza muchas veces cuando los vehículos están estacionados y esa multa cuesta más que un juego de neumáticos nuevos.



En nuestro país las responsabilidades y las causas de los accidentes generalmente se diluyen en factores más obvios y que probablemente no sean la causa real del mismo y las autoridades no se encargan tampoco de dar detalles. También es cierto que en nuestro país hoy en día no es tan frecuente ver vehículos circulando con neumáticos lisos como ocurría hace muchos años, pero sí sigue habiendo demasiados vehículos que circulan casi sin dibujo, transformando el vehículo en ingobernable en calles mojadas o en momentos de lluvia, siendo entonces armas mortales que circulan con habilitación porque nadie controla el dibujo del neumático, el cual tampoco está regulado.



Creo que la Unasev tiene demasiado para aprender y no alcanza solo con realizar espirometrías y con los controles de cinturón de seguridad. Hay mucho más para controlar, no en los ocupantes o conductores de los vehículos, sino en el estado en el que se encuentran los vehículos en nuestro país.