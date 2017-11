El art. 162



@| Los policías que actuaron en el caso de la joven empleada de la panadería cometieron el delito de “Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley” art. 162 del Código Penal que dice así:

Artículo 162, (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).



El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables). (*)



Es el artículo que el Sr. Fiscal de Corte y “la cátedra” quieren derogar y es, exactamente, la defensa de los particulares ante el abuso de autoridad, como en el caso.