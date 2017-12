Asamblea General de la ONU



@| El jueves 21 de diciembre la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió en convocatoria denominada urgente para pedirle a los Estados miembros mediante una resolución no vinculante (o sea, declarativa) que no instalen sus Embajadas en Israel en Jerusalem.



Nadie tiene la Embajada en Jerusalem, y ningún país ha dicho que piensa mudarse. Sólo hace una semana, Estados Unidos dijo que cumpliendo con una norma interna aprobada hace 22 años va a mudar su misión diplomática a Jerusalem. No dijo cuándo.



¿Cuál era la urgencia? Cero. La patética reunión sirvió para lo que dijo el representante de Argentina, Embajador Roberto García Moritán, explicando la abstención de su país: “Argentina se abstiene porque esta propuesta de resolución no ayuda a resolver el conflicto entre las partes. Argentina ha apoyado todos los intentos de paz en Medio Oriente, y volvemos a exhortar a la comunidad internacional a que una esfuerzos para encontrar una solución de paz para los dos Estados”.



65 países entendieron que la Asamblea General se había vaciado de contenido, perdido su norte, y no votaron esta propuesta declarativa, lo que sí hicieron 128 otros países.



¿Cuáles eran las urgencias del jueves 21 de diciembre, y de hoy y de mañana?: 6 millones de refugiados sirios; 300 mil muertos en Siria, algunos asesinados con armas químicas por tropas de su propio Presidente Assad; la destrucción física de Yemen en una guerra horripilante y el apoyo de Irán a ese país para que dispare misiles a Arabia Saudita; la acumulación de muertos por hambre en Venezuela y la negativa de su gobierno a recibir ayuda humanitaria.



México también se abstuvo en la Asamblea General y calificó la convocatoria con el rótulo de urgente como “desproporcionada”.

Varios países latinoamericanos se abstuvieron opinando como Argentina, y México. Ninguno dijo que va a cambiar el status quo del Medio Oriente o de Jerusalem. Sí dijeron que la ONU debería preocuparse por ayudar a encontrar un camino de paz que hoy no existe y que con la ayuda de dos horas de retórica inflamatoria tiene muchas posibilidades de no existir por mucho tiempo más.



A pesar de utilizar en vano los fondos de la ONU para hacer reuniones sin objetivos ni resultados, la del jueves 21 de diciembre era una buena oportunidad para mostrar racionalidad y no correr detrás de frases hechas.

Uruguay tuvo la oportunidad de mostrar por qué nuestro historial internacional con representantes y Ministros de RR.EE. como Alberto Guani, Daniel Castellanos, Eduardo Rodríguez Larreta, Oscar Secco Ellauri, Héctor Gros Espiell, Enrique Rodríguez Fabregat, nos pusieron no hace tantas décadas en un sitial de privilegiada consideración.



¿Por qué Uruguay no acompañó a quienes consideraron que la reunión del jueves 21 de diciembre no era urgente y además inocua por donde se la analice? No sabemos. Sí sabemos lo que es perder la oportunidad de aprovechar una oportunidad.