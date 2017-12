De la U.J.P

@|La Unión de Jubilados y Pensionistas (U.J.P.) desea realizar algunos comentarios y trasmitir información a los lectores y a sus militantes.

El día 13 de diciembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Don Luis Alberto Colotuzzo uno de los más importantes líderes gremiales uruguayos del siglo XX (el siglo de oro de nuestra seguridad social). Militó durante años en el gremio de los ladrilleros. Tuvo relevante actuación paseando por el mundo su señorío en defensa de trabajadores y jubilados El 1º de diciembre se cumplieron 100 del nacimiento de Eladio Dieste (Ing. Apodado el Señor de los ladrillos), Uno los fabricó y el otro los elevó a obras de nivel mundial.

Espectacular conjunción de esfuerzos de dos uruguayos que dieron lo mejor de ellos mismos en beneficio del Uruguay.



Estamos asistiendo actualmente a un decaimiento sistemático de la presencia de figuras que aporten a la sociedad ideas, valores y principios que hagan esperanzador abrazar el trabajo como un deber ineludible y planear el futuro seguro como una consecuencia justa y necesaria.



Periódicamente por distintos medios escuchamos opiniones sobre el destino de nuestra seguridad social. Lamentablemente los vaticinios no son esperanzadores. Por el contrario el tono es derrotista y si se alcanza alguna solución es siempre parcial y electoralista.



Mucho tuvo que ver Don Luis Colotuzzo en la actual redacción del art. 67 de nuestra Constitución, desvirtuada en su aplicación por arbitrarias decisiones tributarias.



Aspiramos a que muy pronto se empiece a analizar el futuro de nuestra seguridad social con la seriedad que exige su historia inigualada. Habrá que tener en cuenta los consejos de los Técnicos que nos hablan de paramétricas dinámicas para los cálculos, de tablas de morbilidad y natalidad, de retiros parciales, etc., etc. No es una tarea imposible, seguramente se saldrá adelante. Habrá que considerar que cualquier reforma que se encare nunca será definitiva. Tendrá que ser revisada periódicamente en función de los vaivenes de la economía y de la sociedad, de los ciclos buenos y de los períodos negativos.



En todo momento se tendrá que tener muy en cuenta las inquietudes y requerimientos de la gente que es la que trata de sobrevivir a diario en un mundo en permanente situación de cambio.



Habrá que tratar por todos los medios de encontrar líderes sociales auténticos, que interpreten y comprendan al ciudadano común. Como Don Luis Colotuzzo, que vivió y murió pobre, blanco de la cuna a la tumba, pero que supo separar sus ideas personales de lo que el destino social le marcó. Y que nunca se sometió a ideologías, consignas ni sugerencias extranjeras cuando se trató de elaborar el porvenir de la población. Por eso sigue vivo y día a día, ladrillo a ladrillo construyendo un mañana creíble y mejor para todos los uruguayos.