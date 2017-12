La patota entrometida

Digamos las cosas con claridad. El ex presidente de la República, el actual Senador Mujica, no puede ni debe intervenir en los asuntos internos de otros Estados.

Esa injerencia es una violación al principio de auto determinación que el Derecho Internacional ha incorporado como respuesta a toda intromisión en los asuntos internos de un Estado, ya sea por otros Estados u organizaciones o personas.

El Frente Amplio siempre ha interpretado este principio con un ojo tapado. Todo lo que haga un marxista, terrorista o filo proletario es un tema internacional sin fronteras; lo que hacen los demás es un derivado del imperialismo y de la explotación capitalista. En el primer caso el barrio es de todos, en el segundo una casa es intocable.

El Sr. Mujica y su Partido (no sólo el MPP) hacen campaña política a favor de sus amigos en toda América, salvo en Cuba donde el régimen "goza" de partido único y la oposición no existe en las urnas. Y de la misma forma que participó mese atrás en Perú exhibiéndose con la bandera del Frente Amplio a favor de un candidato (mejor dicho, en contra de una candidata) lo hace ahora en Chile apoyando a uno de ellos en forma pública y desembozada.

No se trata de una opción personal sino de una conducta condenada y regulada por el Derecho Internacional. El principismo se asocia al pragmatismo; para ser respetado hay que ser respetable.

El señor Mujica es Senador y representante de parte de la ciudadanía, aunque no crea ni en la fuerza de lo jurídico ni en la democracia republicana. No puede tomar partido por candidatos u otras fuerzas políticas en el extranjero. Y si lo hace, no podrá invocar el Derecho cuando alguien indeseable pretenda incidir desde afuera en los asuntos internos de su país, es decir, nuestro país.

Podría decirse que son aspectos teórico jurídicos; pues no lo son. En realidad esas injerencias responden a situaciones políticas que registran nefastos antecedentes en la comunidad internacional. Para entenderlo, basta con recordar los episodios del Filtro cuando la extradición de terroristas vascos solicitada por el gobierno español. En ese momento, se activaron las "solidaridades mecánicas"; armas y dinero se sumaron en apoyo a los revolucionarios de acá en defensa de los terroristas de más allá; fue así, que hasta la multa impuesta a la Radio Panamericana por convocar a esa asonada contra la resolución del Poder Judicial fue cancelada por el grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso !!

Eso no fue ni es una excepción. La presencia de Mujica en la región apoyando distintos candidatos es inadmisible como lo es el respaldo del Pit-Cnt a las dictaduras de Cuba, Venezuela y al "pervertido y corrupto" gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

La izquierda populista afirma muy suelta de cuerpo que los juicios políticos que se les siguieron a Dilma Rousseff y a Fernando Lugo de acuerdo a la Constitución fueron groseros golpes de Estado. Por otro lado, esa misma izquierda, atribuye a conspiraciones organizadas desde el exterior la responsabilidad del fracaso de los gobiernos socialistas, incluyendo los muertos por la represión, los presos políticos y hasta la narco corrupción y el default de sus economías.

¿Y eso, por qué sucede?: simplemente porque que los que creemos en la libertad y defendemos tanto los derechos humanos como los "izquierdos humanos" tenemos temor de decir nuestra verdad desde la oposición. ¿Por qué no expresamos claramente lo que vamos a impulsar para recuperar la economía, revolucionar la educación y tener políticas públicas fuera del monocorde discurso socialista? ¿Costo político? ¿Quién es ese fantasma que nos intimida? ¿Por qué no adelantar lo que se va a hacer desde el gobierno? Se trata de afirmar y no de prometer; de mostrar a la opinión pública un Partido con pienso y músculo, preparado para asumir el gobierno antes que pensar en candidaturas y en el resultado de las encuestas. Un Partido que deje de ocupar todos los espacios públicos discutiendo durante meses la suerte de un Intendente.

Alcanza con ver la asonada organizada contra el Parlamento argentino.

El populismo corrupto se defiende en cada país y sus socios se movilizan como lo hace el Sr. Mujica en todo el continente; filosofando "a la violeta", encantando otras serpientes con anárquico y sentimental discurso, decidido a enfrentar por todos los medios a los que pretenden disputar el poder por la vía electoral. Si el Frente Amplio vuelve a ganar las elecciones debe quedar claro que la oposición será la gran responsable, fundamentalmente por no haber despertado la confianza de cientos de miles de indecisos.

Es importante decirle a la población que el desborde sindical tendrá su límite; que el Estado monopólico va reformarse; que la prioridad es cortar el gasto público como fuente del endémico déficit fiscal; que no habrá más doble discurso ni en la economía ni en la Política Exterior. Que se apuesta a un gobierno eficiente y transparente. Que para ganar competitividad en el sector privado los costos país tienen que ser otros... en fin, que no se aceptará una sola intromisión en nuestros asuntos internos. Que no serán tolerados los que quieran actuar como lo hace el Senador Mujica en muchos países desconociendo el valor del Estado de Derecho, "amparados" en esa "patota" militante pronta para actuar para mantener o recuperar el poder sin reparar en el costo.