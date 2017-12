Dijo Herrera

Al cierre del año las encuestas dicen que una elección hoy se dirimiría entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Con total serenidad, tomamos el dato sabiendo que —como decía Napoleón— "los partes de guerra se escriben sobre el parche del tambor".

Las decisiones populares que valen son las que cantan las urnas. No obstante, al final del 2017, repasamos algunas ideas que guardamos en nuestros apuntes.

Wilson (Ferreira Aldunate) resaltaba que Partido Nacional es el nombre que en Uruguay ha tenido la oposición. Es cierto, pero también como el citado caudillo, quien fuera ministro de Ganadería y Agricultura, eficiente y propulsor de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE, 1960-1967), sabía mejor que nadie, fue históricamente gobierno transformador.

Compatriotas de la talla de Oribe y de Berro, demostraron ser gobernantes de enjundia y, cercanamente, el mandato del Dr. Luis Alberto Lacalle fue hacedor de realizaciones (aeropuerto de Laguna del Sauce, dobles vías en Montevideo, Colonia y Maldonado, Hotel Conrad, rebaja de la inflación, cumplimiento cabal de la reforma de la seguridad social, renegociación de la deuda externa, etc. El Partido Nacional es Saravia en Masoller y Leandro Gómez en Paysandú. También experiencia probada de manejo de la cosa pública.

El nacionalismo es ahora vanguardia de la columna de oposición. Enfrentado a un oficialismo frentista que no hizo más que navegar en balsa, sin timón, en tiempos presentes. Y que viene destruyendo la economía, la producción y las finanzas nacionales. Al mismo tiempo, cabe pedir que algún legislador investigue los temas siguientes: ¿por qué los servicios de radioterapia son un cuasimonopolio privado y no forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Quiénes son los dueños del sistema de pago comercial obligatorio con tarjetas de crédito y débito que meten al pueblo en las garras de la banca? ¿Quiénes son los importadores de las "ceibalitas", proyecto del "imperialismo yanqui", en un país en el que de acuerdo a toda la información disponible la mayoría del alumnado que sale de primaria no sabe escribir, sumar y no entiende lo que significan los textos que lee?

Todo va dicho a partir de una actitud ante la vida. Dijo Herrera: "No pertenecemos a ningún consorcio comercial; no tenemos acciones en ninguna sociedad anónima, ni bancaria; no frecuentamos ninguna Legación; nunca nos hemos ofrecido, como cosas, al mercantilismo de los poderosos; no formamos en ningún cortejo; ¡nadie nos ha cortado las alas, no somos hombres de jaula!".

También que: "el mejor catedrático de mi vida es la experiencia. Que voy recogiendo a puñetazos con la vida: por las calles, por ahí, caminando en mi país y fuera de él… Todo cambia en el mundo menos la flaca naturaleza humana". Y, coincidiendo con Tocqueville, un: "No tengo más que una pasión: el amor a la libertad y a la dignidad humanas".

Recordando que: "Las patrias son como los padres, no se eligen" y que "un pueblo es una familia muy grande, con su hogar de leños ardientes que es la tradición y la herencia histórica".

Teniendo presente —ayer— que "no queremos ni la sovietización de las patrias americanas ni ser una estrella más de una bandera imperialista", lo que hoy sería: ni populistas, ni chavistas. Solo soldados de la Libertad.

¡Feliz 2018!