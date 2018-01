Dejaron de ser creíbles

Vamos a hacer un breve análisis de situación que dejará al descubierto la pérdida total de credibilidad de los principales gobernantes de este y de los anteriores gobiernos del FA. No da el espacio para abarcar la falta de cumplimiento y las falsas promesas incumplidas en estos períodos. De manera que vamos a revisar algunas de ellas en este último período.

El 1° de marzo en su discurso ante la Asamblea General, Vázquez se expresaba: "Seré el presidente de todos los uruguayos…". Y enumerando señales nítidas de su próximo gobierno una de ellas sería "respeto absoluto a la Constitución y la ley".

Un par de años después se fue de un casamiento vestido de impecable traje y corbata a un comité de base, tomó el micrófono y se mandó un discurso de barrio arengando a los camaradas. Flagrante violación a la Constitución.

También prometió en ese mismo discurso "prudencia, transparencia y rendición de cuentas". Prudencia debe haber querido decir ante el delito y los delincuentes, transparencia: ¿habrá sido en Pluna, Ancap, ALUR o el convenio con UPM? Y Rendición de Cuentas —Amado mediante— da vergüenza ajena. Prueba no superada.

Seguimos con ese cuerpo ante la Asamblea, cuando nos prometía "un sistema nacional de infraestructura, con el objetivo de orientar el proceso de inversión pública y privada, priorizando la recuperación, mantenimiento y desarrollo de la red carretera y ferroviaria". Es de tal magnitud la inoperancia en ese sentido, que UPM le exigió dar cumplimento a ello —en lo que atañe a los intereses de su posible planta en Paso de los Toros— en un plazo perentorio. Los finlandeses no son nabos (como algunos iluminados creen), ya están acá hace 15 años, y han corroborado "in situ" que las autoridades sistemáticamente incumplen su palabra y no se les mueve un pelo. Y que las carreteras son una calamidad.

Continuamos con la economía donde prometió no aumentar la carga tributaria y en aquel marzo de 2015 "continuar la línea trazada hasta el momento a través del equilibrio fiscal". El equilibrio fiscal nunca lo vimos. Otra promesa más incumplida. Lo de la carga tributaria es patético: no solo la aumentó, sino que se mandó un ajuste tarifario cada año brutal, aumentó la carga tributaria, por todas partes mantuvo impuestos a las pasividades, pretende promover doble imposición a militares en una iniciativa que ya se sabe inconstitucional. En fin: reprobado e incumplido Presidente.

Con respecto a la educación, Vázquez se comprometió ante la Asamblea General y con todos los uruguayos a que "para el año 2020 el 100% de los jóvenes de hasta 17 años estará en el sistema educativo, y el 75% culminará el ciclo de enseñanza media. O los anotamos de prepo y mentimos, y los promovemos automáticamente y los dejamos anotados, o usted va a incumplir uno más de sus compromisos asumidos.

Usted, presidente de los frenteamplistas, "botijea" a Lacalle Pou, y minimiza a la oposición toda, cuando dice que no está preparada para gobernar. Sepa que hay una enorme contingencia de gente educada y preparada técnica y profesionalmente para dar una mano cuando se la requiera. No solo en la oposición, sino en el conjunto de la ciudadanía.

¡Adiós Vázquez!