Vuelven a complicarse las condiciones climáticas para buscar al submarino

A diez días de la desaparición del submarino ARA San Juan , el vocero de la Armada argentina, Enrique Balbi afirmó que todavía no tienen rastros del submarino y negó que haya desaparecido por un ataque externo."No tenemos indicio de que sea un ataque externo. El submarino no tenia torpedos de combate, la explosión no fue por armamento propio y no tenemos indicios de un ataque externo", indicó.





En un nuevo parte Balbi confirmó hoy que sigue la búsqueda del submarino ARA San Juan con siete buques en el área reducida"y con otras naves con sonares en el mar Argentino, y si bien señaló que posiblemente salga el minisubmarino americano hacia la zona, advirtió que mañana se pueden complicar más las condiciones meteorológicas.



"Las condiciones meteorológicas son más adversas que ayer. Hay vientos regulares y estado del mar con alturas de olas de 3 metros, que pueden disminuir la eficacia del barrido", sostuvo.





Con respecto de la tecnología internacional que llegó en las últimas horas a Chubut para ayudar a la búsqueda, dijo que "el minisubmarino (de la marina estadounidense) posiblemente esta noche estaría zarpando" y calculó que tardaría "un día para llegar a la zona de operaciones".



A su vez, anoche aterrizó el avión ruso Antónov An-124, para sumarse a la búsqueda del submarino ARA San Juan. Este avión, que estuvo en Comodoro Rivadavia en el 2008 para traer turbinas destinadas a la industria petrolera, llegó al país con un grupo de rescate y un vehículo sumergible teledirigido denominado Pantera Plus, que se sumará a la tecnología provista por la Armada de los Estados Unidos.



También se espera la llegada del Yantar, un buque ruso de inspección visual que va a ayudar al mapeo de la zona. A pesar de que se esperaba que arribe al puerto de Comodoro Rivadavia, Balbi confirmó que se dirigirá directamente al "area de operaciones".