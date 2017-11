Viejo San Juan desvanece sin electricidad

El Viejo San Juan, uno de los puntos principales del turismo en Puerto Rico, se desvanece económicamente arriesgando 10.000 empleos ante el cierre de varios negocios por la falta de electricidad y pérdidas millonarias en la zona, tras el paso del huracán María hace más de 40 días.

Al caer la tarde, esta parte de la capital, un lugar habitualmente bullicioso, es ahora oscuro a excepción de unos pocos lugares que funcionan con generador. "Lo que me da pena es que yo no veo la manera de volver a operar", afirmó Juanra Fernández, administrador del que podría ser el desaparecido "Nuyorican Café", si sigue sin luz, uno de los bares más concurridos por los seguidores del género musical de la salsa y también por turistas atraídos por los espectáculos.

Tras veinte años operando en un callejón frente a la Parroquia San Francisco de Asís en la Calle San Francisco, este "proyecto de vida", según explicó Fernández, puede que cese sus operaciones debido también a los graves daños que sufrió el edificio número 312, donde también ubica su otro negocio, el Hotel Da House.

Fernández y otra decena de comerciantes sanjuaneros, se reunieron en la Plaza Colón y exigieron a las autoridades que agilicen los trabajos de reparación en las líneas y los postes para volver a reanudar sus operaciones. "Yo me siento parte de una comunidad de jóvenes que querían emprender y no con capital gigante, sino con su sudor a dar lo mejor de sí", enfatizó Fernández sobre la labor social y cultural que forjó el "Nuyorican Café" a músicos como Pirulo, Willito Otero y Kalani Trinidad a elaborar su trayectoria.

Por su parte, Joel Pierluisi, residente del Viejo San Juan y dueño de los restaurantes La Mala Vida y Stuffed Avocado Shop y la tienda de ropa femenina Collective Request, dijo a Efe que la zona turística debe ser "prioridad" para el Gobierno "enchufar la luz".

"Echar pa lante un negocio pequeño no es lo mismo que una gran empresa. Con la incertidumbre, mientras más pasen los días, no sé qué va a pasar. Si mañana ponen a funcionar la electricidad, en varios días llegan los cruceros, pero sin la luz no se puede hacer nada", señaló Pierluisi.

Resaltó, a su vez, que el Viejo San Juan es de suma importancia para el turismo extranjero, pues en cada pedazo de promoción, siempre incluyen alguna de las garitas de alguno de los bastiones de la colonia española que se encuentran ubican en la zona donde residen 4.000 personas.