De Vido a Cristina: "No me quemaré las manos"

En una carta desde la prisión, Julio de Vido apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin nombrarla, el exministro de Planificación Federal, que permanece preso en el penal de Ezeiza desde la semana pasada, arremetió contra la expresidenta por haber dicho que "no ponía las manos en el fuego" por él.

Dolido por la actitud de la exmandataria, De Vido difundió un texto titulado "La mano en el fuego" en el que se refiere a los dichos de Cristina, según consignó la agencia de noticias DyN.

"Días anteriores a mi arbitrario e ilegal pedido de detención ocurrió algo que sin duda alguna tuvo una particular influencia en los medios y no dudo que también en el Congreso, fue cuando alguien dijo al ser consultado de mi gestión que no ponía las manos en el fuego por nadie salvo por su entorno familiar íntimo; todo muy simultáneo; todo muy coincidente; demasiado explícito", sostuvo.

Y agregó: "En realidad yo no conozco a nadie, y usted lector seguramente tampoco, que ponga las manos en el fuego y no se queme, créame que Torquemada (el máximo impulsor de la Inquisición) tampoco".

En el último párrafo de la misiva, De Vido le envió un mensaje a la expresidenta: "Si quieren saber dónde estoy, estoy donde estuve siempre, al lado de Néstor Carlos Kirchner. Aquí estoy y estaré hasta el fin de mis días, aquí estoy, seguro no me quemaré las manos".

De Vido, además, advirtió que en la Argentina "el Estado de derecho está roto o simplemente no existe", al reiterar que está preso "sin juicio ni condena previa". Y lamentó que haya "hipócritas de uno y otro lado" que "miran para el costado".

Los jueces Claudio Bonadio y Luis Rodríguez ordenaron detener a De Vido en dos causas por presunta corrupción.