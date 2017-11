El vice de Obama en carrera para 2020

Biden, quien cumplirá 75 años el 20 de noviembre, declinó buscar la candidatura demócrata para las elecciones del año pasado debido a la muerte de su hijo. En una entrevista en el programa Today con NBC, dijo que no estaba listo aún para participar en una contienda política. "Sinceramente no me he decidido sobre eso", dijo Biden, quien promociona su libro sobre su hijo Beau Biden, quien falleció en 2015 de cáncer cerebral. "Ahora quiero enfocarme en el libro y en ganar las elecciones de mitad de período", añadió.

"No estoy cerrando la puerta (...), pero quién sabe cuál será la situación den-tro de un año y medio", señaló Biden, que agregó que se sentía bien de salud. Pe-ro que si tenía que actuar ahora "diría que no por- que estoy trabajando en muchas cosas, estoy avanzando y quiero enfocarme en el libro".

Biden fue vicepresidente de Barack Obama por dos períodos pero se mantuvo al margen cuando el partido Demócrata nominó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien perdió ante Trump el año pasado. Biden había buscado la candidatura demócrata para las elecciones de 1988 y 2008.

El exvicepresidente Biden, quien representó a Delaware en el Senado por 36 años, ha sido una voz para la clase obrera. Aunque hizo campaña por Hillary Clinton, también ha sido crítico tras la derrota de los demócratas en 2016, que dejó en manos de los republicanos la Casa Blanca además del Congreso.

Biden ha criticado a Trump en las últimas semanas, diciendo que "no entiende cómo gobernar" y porque no tomó una posición firme contra los supremacistas blancos tras un mitin en Charlottesville, Virginia, en agosto en el que falleció una persona.

En junio pasado, Biden lanzó su propio comité de acción política para recaudar fondos y apoyar a candidatos demócratas, al tiempo que ha dejado abiertas sus opciones para una posible candidatura en 2020.