Unión Europea impone sanciones contra Venezuela

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) respaldaron hoy las sanciones a Venezuela, como un embargo de armas y de material que pueda utilizarse para la "represión interna", así como un marco legal para imponer medidas selectivas contra los responsables.



"Además de los esfuerzos políticos y diplomáticos para apoyar una salida pacífica negociada a la crisis política, el Consejo ha decidido hoy por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país", anunciaron los ministros de los Veintiocho en un comunicado.



Los ministros explicaron que las medidas adoptadas hoy se utilizarán de forma "gradual y flexible" y que podrán ser "expandidas" a quienes "no respeten los principios democráticos o del Estado de Derecho" o estén implicados en "la violación de los derechos humanos".



Para ello, el Consejo dio hoy luz verde a la base legal para crear una lista de personas sancionadas a las que congelaría sus bienes o prohibiría entrar en territorio comunitario, pero que por el momento no cuenta con ningún integrante.



Fuentes europeas reconocieron que se baraja el nombre para esa lista, sin dar más precisiones, aunque por el momento se trata de esperar a ver si el embargo de armas y de material que pueda utilizarse en la represión surten efecto y fomentan la vuelta al diálogo entre el Gobierno y la oposición.



Los ministros puntualizaron, asimismo, que podrán dar marcha atrás a las sanciones "en función de la evolución de la situación en el país".



Se refirieron, en particular, a la celebración de negociaciones "creíbles y significativas", al respeto a las instituciones democráticas, a la adopción de un calendario electoral completo y a la liberación de todos los prisioneros políticos.



En el mismo contexto, hicieron hincapié en que estas medidas restrictivas "no han sido diseñadas para perjudicar a la población venezolana", cuya apurada situación "la UE quiere aliviar".



"Como siempre, todo lo que hacemos nosotros está orientado a incentivar la celebración del diálogo entre el Gobierno y la oposición con el objeto de alcanzar una solución pacífica, democrática y dialogada a la situación que vive Venezuela", indicó el ministro español, Alfonso Dastis, a su llegada a la reunión.

"Las sanciones contra el Gobierno de Venezuela son la decisión correcta y llevan al camino hacia la democracia", señaló el prsidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en referencia a las medidas adoptadas en su cuenta de Twitter.