Donald Trump dice que su principal asesor de campaña “perdió la razón”

El presidente de Estados Unidos tiene un nuevo enemigo, Steve Bannon , quien fuera su director de campaña y luego fue designado como director de estrategia de la Casa Blanca durante 8 meses.



Bannon, que fue despedido por Trump en septiembre de 2017, concedió una larga entrevista en la cuenta las crisis internas de la campaña presidencial de 2016 y los primeros meses de la presidencia de Trump. La entrevista forma parte del libro "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", de Michael Wolff.



Según algunos extractos del libro Bannon calificó como "traicionera" y "antipatriótica" una reunión de junio de 2016 entre un grupo de rusos, Donald Trump Jr. y los responsables de la campaña de su padre.



A la reunión organizada por el hijo de Trump acudieron también el yerno del mandatario, Jared Kushner, y su entonces jefe de campaña, Paul Manafort. Ahora, hay una investigación federal por una posible colaboración entre la campaña de Trump y el gobierno ruso en la elección, algo que niega el presidente republicano.



"Los tres tipos importantes de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en el salón de conferencias del piso 25, sin abogados. No tenían abogados", dijo Bannon en el libro.



Tambien acusó al yerno de Trump, Jared Kushner, de tener negocios de dudosa legitimidad.



La reacción de Trump no se hizo esperar. En un comunicado emitido por la Casa Blanca el mandatario acusa a Bannon de “perder la razón” y que su papel fue insignificante durante los primeros meses de gobierno.



Bannon "no tiene nada que ver conmigo o mi presidencia. Cuando fue despedido, no solo perdió su trabajo, sino que también perdió la razón", apuntó Trump en un comunicado.



En la nota oficial, Trump agrega que Bannon "raramente tuvo reuniones individuales conmigo, y solamente aparenta tener influencia ante personas que no tienen ni acceso ni información".



Además, apuntó que "finge estar en guerra con los medios de prensa, a los que llama 'partido de oposición', pero pasó su tiempo en la Casa Blanca filtrando información falsa a la prensa para parecer ser más importante de lo que era".



"Es lo único que hace bien", añadió.

La figura de Bannon ha generado varias polémicas en el gobierno Trump. Al inicio de su gobierno lo designo como miembro del Consejo de Seguridad Nacional pero un par de meses después le retiró ese privilegio.