Un "sin techo" de 52 años logra ser aceptado en la universidad de Cambridge

Un británico de 52 años que pasó años viviendo en las calles vendiendo ejemplares del periódico "Big Issue" ha sido aceptado en la prestigiosa universidad británica de Cambridge, informa hoy The Guardian.



Tras largas temporadas sin techo, Geoff Edwards fue aceptado en ese selectivo centro académico donde cursa la licenciatura de Literatura inglesa.



La lectura, la gran pasión de este hombre desde que sus padres le inculcaron esa afición cuando residían en Liverpool (al norte del país), le ayudó a lo largo de los años a mantener el ánimo durante épocas en las que tuvo que hacer trabajos puntuales en el sector agrícola, estuvo en paro, sufrió depresión y se quedó sin hogar.



Ahora, ese hobby le ha llevado a una de las mejores universidades del mundo.



"No puedo decir que esto sea con lo que siempre he soñado porque, en realidad, ni siquiera pensaba en la universidad", admitió al citado diario británico.



Edwards agregó que, no obstante, habiendo vivido en las calles de la ciudad de Cambridge "durante un tiempo" es un "privilegio" traspasar finalmente las puertas de su universidad.



El padre de este exmendigo trabajaba como cartero mientras que su madre era empleada en una oficina y en su hogar familiar siempre había libros.



El hombre reconoció que contaba con pocas perspectivas de trabajar en Liverpool, por lo que terminó abandonando la ciudad aunque sin planes de estudiar por aquel entonces.



"No conocía a nadie que hubiera ido a la universidad", apostilló Edwards, que solía acampar cerca de los empleos temporales que iba obteniendo.



Cuando llegó a Cambridge, comenzó viviendo en edificios ocupados siempre que le surgía esa posibilidad o en la calle y también recogía libros en las bibliotecas y en las tiendas de caridad como "manera de escapar" de su precaria realidad.



Con ayuda de algunas organizaciones benéficas, empezó a vender ejemplares del "Big Issue", un periódico estructurado por personas sin hogar a fin de reincorporarse al mercado laboral y a la sociedad.



The Guardian afirma que hace tres años este hombre comenzó un curso en uno de los Colegios de Cambridge, en el que obtuvo excelentes cualificaciones en todas las materias, tras lo que su tutor le recomendó que intentara obtener una plaza en la universidad, algo que finalmente logró.