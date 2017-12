Submarino: familiares molestos con gobierno

La búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre en el Atlántico, se concentra ahora en un punto a 950 metros de profundidad, mientras crecen los reclamos al gobierno por parte de los familiares de los 44 tripulantes para que no se abandone la búsqueda de los marinos.

Medios argentinos informaron ayer domingo que el presidente Mauricio Macri dará un mensaje televisado en las próximas horas y declarará un duelo nacional de tres días por la desaparición del submarino y sus 44 tripulantes.

El diario Clarín informó que Macri oficialmente no puede darlos por muertos hasta el 15 de mayo de 2018, seis meses después de la desaparición, según el artículo 86 del código civil argentino.

Macri, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, les otorgará a la tripulación del ARA San Juan un ascenso post mortem y evalúa realizar un homenaje en alta mar, agregó Clarín.

Al brindar su parte diario sobre el operativo de búsqueda, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, dijo ayer domingo que el sumergible de operación remota ruso Pantera Plus intentará descender hasta los 950 metros en un punto donde se detectó un "contacto" de un posible objeto metálico.

El vehículo ruso, que es transportado por el buque argentino Islas Malvinas, había descendido este sábado a otro punto de contacto, a 477 metros de profundidad, pero se descartó que fuera el submarino San Juan ya que los restos hallados, por sus características, serían de un pesquero.

El ARA San Juan navegaba en el Atlántico y reportó por última vez su posición en la mañana del 15 de noviembre, en la zona del golfo San Jorge, a 432 km de la costa argentina.

Pocas horas antes, había comunicado el ingreso de agua que cayó sobre las baterías, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio, un problema que dio por subsanado y continuó rumbo a su base, en Mar del Plata.

Unas tres horas después de la última comunicación, se registró un sonido consistente con una explosión a 27 kilómetros de la posición reportada por el submarino, y en esa zona se ha concentrado la búsqueda, donde permanecen seis buques afectados al operativo.

El accidente del submarino disparó un colosal operativo internacional de búsqueda y rescate en el que participaron cerca de 4.000 personas y unos 30 aviones y barcos.

Mirando a los ojos.

Al dar la posibilidad a preguntas de los periodistas tras brindar su parte diario, el portavoz de la Armada fue sorprendido por el padre de uno de los submarinistas desaparecidos, quien reclamó en plena rueda de prensa no haber sido contactado por la Armada para darle información sobre su hijo.

"Hasta ahora la Armada no me hizo ningún llamado. Ustedes dijeron que a los familiares los informaron y a mí, nada. Yo no recibí ningún llamado", reclamó Luis Antonio Niz, padre del cabo Luis Alberto Niz.

De inmediato, Balbi se ofreció a tomar su número de contacto y le pidió "disculpas" porque la Armada no es "infalible" y puede cometer "errores". "Mirándolo a los ojos, le pido disculpas", le dijo el portavoz.

En tanto, familiares realizaron ayer una marcha por calles de Mar del Plata para expresar su malestar con la decisión del gobierno de abandonar la búsqueda de la tripulación.

"Todas las familias nos encontramos en esta lucha (...) La disconformidad es con el Estado, con el presidente (Mauricio Macri), no con la Armada", dijo Marcela Moyano, esposa del tripulante maquinista Hernán Rodríguez. Estamos "desamparados por el gobierno", enfatizó.

"Él (por Macri) tiene que estar acá (en Mar del Plata), porque la prioridad es esto (...) hay 44 familias detrás de toda esta situación y alguien se tiene que hacer cargo", sostuvo por su lado Marcela Fernández, esposa del suboficial Alberto Sánchez.