ARA San Juan: los familiares reclaman al gobierno que siga el operativo de rescate

Unidos en una angustia compartida, familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el miércoles 15 de noviembre, se acercaron esta mañana hasta la puerta de la Base Naval Mar del Plata para reclamar ante los medios que el presidente Mauricio Macri "no abandone a los 44" y para pedirle que ordene continuar con el operativo de rescate de posibles sobrevivientes.



"Ellos los llevaron para allá, ellos los tienen que traer", dijo Marcela Moyano, esposa del suboficial Hernán Rodríguez, en reclamo directo a las máximas autoridades del país. "Necesitamos que el presidente venga acá y nos dé una respuesta", acotó Andrea Mereles, esposa del suboficial Gabriel Alfaro.



La Armada y el Ministerio de Defensa decidieron ayer dar por finalizadas las tareas de rescate de los 44 tripulantes del ARA San Juan. "Se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. A pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino", sostuvo ayer a la tarde el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, tras 15 días de intensos esfuerzos en la búsqueda.



El clima entre parientes y amigos de los tripulantes es de sumo malestar: habían entendido que el operativo de búsqueda y rescate iba a continuar hasta tanto hubiera resultados positivos. "Que quien venga no me quiera abrazar, sino que me diga que no van a suspender la búsqueda, porque lo que yo estoy esperando es que me traigan a mi hijo", dijo a La Nación Mirta Laz, madre del suboficial Alberto Sánchez.



Más de 60 familiares se acercaron esta mañana a la Base Naval Mar del Plata. Casi tantos como ayer, cuando el jefe de la unidad les informó que el operativo desplegado en la zona del último contacto de radio del ARA San Juan iba a tener cambios. Entonces les confirmaron que se buscará el buque, pero no personas.



Yolanda Mendiola, madre del suboficial Leandro Cisneros, consideró que la tecnología que acercó Rusia y que aún no está operativa podría ser de gran utilidad para lograr el objetivo de dar con el buque. "Que no se retire Estados Unidos, que sigan y nos apoyen, que el presidente no abandone a los 44", reclamó.



También afloraron hoy reclamos por falta de presupuesto para las Fuerzas Armadas y magros pagos para sus efectivos. Esta mañana, familiares dieron a conocer que a los tripulantes se les acaba de acreditar en sus cuentas bancarias una suma de 279 pesos en concepto de este último viaje. "Quiero saber si eso vale la vida de mi esposo y los 43 compañeros", planteó Mereles.

Reanudar el operativo.

Un día después de que la Armada y el Ministerio de Defensa dieran por finalizadas las tareas de rescate de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, el padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, parte de la tripulación, le pidió al presidente Mauricio Macri que reanude el operativo para encontrar con vida a los marinos.



"Hay cosas que son más importantes que una cumbre económica. Que [Macri] se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, tenemos un presidente que no cumple con su promesa", dijo Luis Tagliapietra en el puerto de Comodoro Rivadavia.



"La decisión que tomó la Armada fue una decisión administrativa. Es mentira, no se dobló el tiempo de búsqueda, porque el tiempo de búsqueda en realidad es de una semana. ¿Cuánto hace que empezó el operativo multinacional?", se preguntó.



En diálogo con la prensa, visiblemente conmovido y enojado, Tagliapietra consideró que el operativo conjunto de militares nacionales y extranjeros comenzó "hace nada".



"A nosotros nos avisan el jueves 16 por la noche, el viernes zarpa la primera corbeta de la Armada, que estuvo seis días hasta que comenzó el operativo multinacional. Apareció el [avión] P-3 y luego el [avión] P-8, que estuvo tres días más, y después todos los elementos de alta tecnología llegaron hace nada con el [avión] Antonov", sostuvo.



"El [buque] Sophie Siem zarpó el domingo y llegó el martes a la zona. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando Balbi? Me cansé de toda la mentira y manipulación", concluyó.