Submarino ARA San Juan: "No hay un escenario compatible con la vida humana"

"[Son] horas de intenso dolor, angustia y desazón ante la pérdida de sus seres queridos, nuestros 44 camaradas". El capitán de navío Enrique Balbi, jefe de Comunicación Institucional de la Armada Argentina, se refirió así a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el miércoles 15 de noviembre. "El ambiente extremo, el tiempo transcurrido y la falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", sostuvo esta mañana en una conferencia de prensa.



Balbi, cara visible de la Armada desde que se inició la búsqueda del submarino en aguas del Mar Argentino, hace más de dos semanas, confirmó hoy que el operativo Search and Rescue (SAR; búsqueda y rescate) "pasó a la fase de búsqueda" y ratificó que esa búsqueda continuará "hasta agotar todos los medios disponibles".



El jefe de Comunicación de la Armada explicó que la decisión de pasar del operativo de búsqueda y rescate al de búsqueda y localización del submarino "se sustentó en un riguroso análisis de la Armada a partir de todas las informaciones y datos suministrados" por la propia Armada "y los provenientes de otros países y agencias civiles y militares".



"En estos momentos de tremenda congoja que invade a todos los argentinos, la Armada ratifica categóricamente dos compromisos: seguir con la búsqueda del submarino San Juan en el lecho marino hasta agotar todos los medios a nuestro alcance y continuar acompañando a los familiares de nuestros tripulantes en cada momento y necesidad que se presente, constantemente y sin límite de tiempo en estas horas de intenso dolor, angustia y desazón ante la pérdida de sus seres queridos, nuestros 44 camaradas", dijo, visiblemente emocionado.



Búsqueda y localización

El jueves a la tarde, la Armada y el Ministerio de Defensa decidieron dar por finalizadas las tareas de rescate de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. "Se ha extendido a más del doble la cantidad de días que determinan las posibilidades de rescate de la dotación. A pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino", había dicho Balbi en conferencia de prensa.



Devastados y entre lágrimas, los familiares de los tripulantes expresaron su congoja y desazón en la Base Naval Mar del Plata. "Queremos que los sigan buscando, que encuentren los cuerpos; los necesitamos para iniciar nuestro duelo", había dicho a LA NACION Yolanda Mendiola, madre del suboficial jujeño Leandro Cisneros.



Balbi confirmó esta mañana que el aviso ARA Islas Malvinas, que zarpó ayer de Comodoro Rivadavia hacia la zona del último contacto del submarino, "ya se encuentra posicionado en esos cuatro contactos que al día de ayer faltaban inspeccionar, visualizar sub aqua con todo este dispositivo de alta tecnología".



"Hoy es el primer día con la posibilidad de un ROB, que es el vehículo sumergible remoto, en este caso es el Pantera Plus de origen ruso, que se embarcó en el Islas Malvinas", detalló.