Esta mañana la Armada Argentina confirmó en una conferencia de prensa que hubo una explosión en el submarino desaparecido desde hace 8 días.



El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, aseguró hoy que el gobierno recibió esta mañana un informe a través del embajador argentino en Austria de que "hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona del último contacto del navío.



Pero los familiares de los tripulantes del ARA San Juan no les creen que haya sido hoy que supieron lo de la explosión: en medio de llantos y protestas, fueron informados minutos antes de la conferencia de prensa de lo que se sabe hasta el momento: "No dieron ninguna explicación, dicen que esto lo supieron ahora. No creemos que la explosión haya sido ayer", dijo una familiar de un tripulante.



"Son unos perversos que nos manipularon a nosotros. No nos dicen nada. Todos explotaron ahí", dijo una de las familiares de un tripulante. "No dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica".



"Son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá desde el miércoles", dijo la mujer, quien resposabilizó de lo sucedido a "los 15 años que tiene la Armada que nadie invierte un peso ahí.



Le preguntaron si aún tenía esperanza de encontrar a su familiar con vida y respondió: "Ya no. Ya fue. Qué voy a estar esperanzada".



“Yo me siento engañada (…) No fue localizado pero te dicen que están a tres mil metros”, añadió la mujer. “ Según ellos (la señal) la detectaron ahora, pero ¿quién es tan estúpido para creerlo?. Los mandaron en una mierda a navegar”.



