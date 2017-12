Con truco de Los Simpson atraparon a unos 21 ladrones en Reino Unido

El condado de Yorkshire del Sur (Reino Unido) ha sido tema de conversación en la redes sociales luego de darse a conocer el curioso método utilizado por la Policía de ese lugar para lograr la captura de unos 21 ladrones, según un comunicado publicado por la institución.



"La operación encubierta emprendida para colocar a los más buscados de la zona ante los tribunales se ha anunciado como un éxito", indica el texto.



La 'Operación Holly' consistía en el envío de tarjetas a nombre de 'Herald Hampers', una compañía ficticia que prometía a los delincuentes el envío de una canasta navideña con botellas de vino, champán y torta totalmente gratis.



Para llevarse el premio, lo único que debían hacer era confirmar la dirección y la hora de entrega en la que el domiciliario podía pasar a darles el obsequio. Lo que no sabían es que en la puerta se encontrarían con un agente y que serían entregados ante los tribunales.

Según el inspector en jefe temporal, Lee Berry, con la estrategia se logró arrestar a varias de las personas más buscadas por delitos relacionados con drogas, robos, conductores peligrosos y fraudes.



"Es alentador que nuestra innovadora estrategia haya dado resultados positivos y seguiremos explorando nuevas vías para detener a los delincuentes", agregó.



Al darse a conocer la estrategia, para varias personas fue inevitable recordar lo sucedido en el episodio ocho de la temporada de nueve de Los Simpson, títulado 'Lisa the Skeptic'.



¿Casualidad? Curiosamente en ese capítulo del programa la Policía de Springfield enviaba un falso anuncio donde se prometía regalar una lancha a motor.



Cuando los infractores de la ley acudían a reclamar el premio eran detenidos. De hecho, Homero termina en prisión por no pagar más de doscientas multas de tránsito.



Aunque se desconoce si se trató o no de una replica de lo sucedido en la serie, quedó claro que la estrategia del policía Clancy Wiggum (jefe Górgory en la adaptación a español) no era del todo descabellada.