Siete días, más aviones y más buques, pero "ningún rastro del submarino"

La Armada Argentina informó esta mañana que no hubo avances en la búsqueda del submarino ARA San Juan. El vocero de la fuerza, el capitán Enrique Balbi, aseguró que hasta el momento "no hay ningún rastro" de navío, que perdió todo contacto hace siete días.



En nuevo parte, Balbi reveló que ayer volvieron a divisar bengalas, pero desconocen si pertenecían al submarino perdido. Un buque inglés vio tres proyectiles: dos blancos y uno naranja. "No sabría decir de dónde vinieron las bengalas. Hay muchos barcos pesqueros en la zona. Nos faltan indicios", indicó.



El vocero de la fuerza remarcó que "no hay reporte de una imagen térmica" en la zona de búsqueda.



"Al momento no tenemos ningún rastro del submarino", admitió



En la noche de ayer martes surgió una posible pista sobre el paradero del navío: fuentes no oficiales dijeron a Clarín que se había detectado una señal a partir de la cual se estableció un nuevo perímetro de búsqueda en el Atlántico Sur.



Esa versión coincide con otro trascendido que surgió en las últimas horas desde la Marina de los Estados Unidos, que habría localizado con uno de sus aviones una "mancha calórica" a unos 300 kilómetros de la costa de Puerto Madryn y a unos 70 metros de profundidad en el Atlántico Sur.



voceros de la Armada y el Ministerio de Defensa argentino dijeron a Clarín que esta información aún no está confirmada.

