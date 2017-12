Separatistas catalanes llevaron su campaña electoral a Bruselas

Despierta Europa!". Bajo este lema, decenas de miles de personas se manifestaron ayer jueves por las calles de Bruselas a favor de la independencia de Cataluña. La marcha la encabezó el líder independentista Carles Puigdemont, autoexiliado en Bélgica desde finales de octubre tras ser cesado como presidente regional de Cataluña.

Bajo una llovizna y dos grados de temperatura, unos 45.000 manifestantes, según la policía, inundaron de banderas independentistas el barrio europeo en una marcha de tres horas bajo el lema "Europe wake up! Democracy for Catalonia" (¡Despierta Europa! Democracia para Cataluña).

Desde la convocatoria el 1 de octubre en Cataluña de un referéndum de autodeterminación suspendido por la Justicia española, la UE consideró siempre esta crisis política como un asunto interno de España y expresó su respeto al gobierno central de Mariano Rajoy.

Después que el parlamento regional proclamara unilateralmente la independencia de Cataluña, Madrid tomó bajo su tutela la autonomía catalana, cesó al ejecutivo catalán y convocó a comicios regionales para el 21 de diciembre, mientras la Justicia abría casos por rebelión contra los líderes secesionistas.

Banderas independentistas se alzaban entre una muchedumbre con impermeables, gorros, bufandas y todo tipo de prendas amarillas, el color utilizado para reclamar la excarcelación de cuatro líderes independentistas acusados de rebelión, entre ellos dos miembros del gobierno regional destituido.

Para evitar las acciones judiciales y llevar la situación más allá de los Pirineos, Puigdemont se marchó a Bélgica a finales de octubre junto a cuatro miembros de su ejecutivo, país que por el momento no piensan abandonar después de que España retirara su petición de extradición.

Además de los llamados a Europa, la marcha organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, representó una ocasión para que los candidatos hicieran campaña electoral.

"El 21 de diciembre todo el mundo a votar", "cada voto será un grito por la libertad", dijo la secretaria general de ERC (izquierda), Marta Rovira, leyendo una carta enviada por el líder de esta formación independentista, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva en Madrid.

Exaliados en el gobierno regional que impulsó la secesión, ERC adelanta a la formación de Puigdemont (derecha), que se presenta bajo la lista Junts per Catalunya, en los sondeos, que apuntan además a un empate entre los independentistas y los partidarios de la unidad de España.

Desde España, el candidato a las elecciones regionales por el Partido Popular (PP), Xavier García Albiol, calificó de espectáculo "esperpéntico" la marcha de Bruselas que defiende "un señor que ha intentado llevar a cabo un golpe de Estado". Y la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ironizó sobre la celebración de la marcha en plena campaña electoral, asegurando que "algunos votantes del señor Puigdemont han tenido que ir a visitarlo", y criticó que echen "piedras sobre el tejado europeo cuando no les secundan".

PUIGDEMONT Mensaje al presidente de Comisión Europea

El ex presidente catalán Carles Puigdemont dijo al cierre de la marcha en Bruselas que "Cataluña es la mejor cara de Europa". Puigdemont apeló directamente al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para que "Europa se dé cuenta de que aún puede jugar un papel" en la crisis catalana. El ex presidente catalán le dijo a Juncker que "los que se manifiestan debajo de su despacho (...) no son criminales, son demócratas", y preguntó al dirigente europeo si ha visto alguna vez en Bruselas "una manifestación como esta de apoyo a unos criminales", en alusión a los dirigentes independentistas.