Los secretos que escondía Bin Laden en su computadora

Las computadoras personales guardan grandes secretos de sus dueños. Y la de Osama bin Laden no iba a ser la excepción. La computadora recuperada durante la operación de las fuerzas especiales estadounidenses en la que murió Osama bin Laden en 2011 contenía una colección de videos que incluía dibujos animados, películas de Hollywood y tres documentales sobre sí mismo.

La CIA divulgó casi 470.000 archivos hallados en el computador, confiscado en la operación contra el escondite del fundador de la red Al Qaeda en Abbottabad, Pakistán.

El material incluye documentos que podrían atentar contra la seguridad nacional, están en blanco o duplicados, son pornográficos o están protegidos por derechos de autor, dijo la CIA. Por ejemplo más de dos decenas de videos como Antz, Cars y otras películas animadas, el juego Final Fantasy VII y tres documentales sobre el líder terrorista, como Where in the World is Osama bin Laden.

"La publicación de cartas, videos, audios y otro materiales recuperados de Al Qaeda le dan la oportunidad a los estadounidenses de conocer más sobre los planes y el modo de operar de esta organización terrorista", dijo el director de la CIA, Mike Pompeo.

Entre el material confiscado está el diario personal de Bin Laden. En ese diario, a través de 228 páginas manuscritas, se pueden leer, entre otras, las reflexiones de Bin Laden sobre la Primavera Árabe.

La agencia destacó que el material ofrece detalles sobre el origen de las diferencias entre Al Qaeda y Estado Islámico, los desacuerdos entre la red y sus aliados, y los problemas que afrontó al momento de la muerte de Bin Laden.

El video de la boda de Hamza bin Laden, celebrada presuntamente en Irán, ofrece por ejemplo la primera imagen del hijo favorito de Bin Laden como adulto.

En un principio, era Saad bin Laden quien estaba llamado a relevar a su padre al frente de la organización terrorista, pero su muerte en 2009 en Pakistán durante un ataque con drones obligó a Osama a nombrar como su nuevo heredero a Hamza, diez años más joven que el primogénito del terrorista saudí.