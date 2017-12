Reapareció Óscar Pérez, el policía que se rebeló al régimen de Nicolás Maduro

El inspector de la policía científica venezolana, Óscar Pérez, a quien el gobierno acusó durante las protestas de mediados de año de "ataque terrorista" al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reapareció este martes en un video de un supuesto asalto a un cuartel militar.



"Dios y Jesucristo nos dio ya la victoria, operación Génesis, una operación táctica impecable donde seguimos recuperado las armas del pueblo y para el pueblo, nos acogemos de manera legítima al artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional", tuiteó Pérez en su cuenta acompañado de un video donde se ve parte de la acción militar.



Este lunes, medios de comunicación locales informaron sobre el asalto a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Pedro de Los Altos, a las afueras de Caracas, de donde se llevaron varios fusiles y pistolas, un robo sobre el que todavía no ha respondido el Ejecutivo.



En el video de casi cuatro minutos de duración grabado en primera persona por Pérez se puede ver a un grupo de personas armadas y vestidas con ropa de camuflaje y pasamontañas sometiendo y esposando a integrantes de la GNB.



"¿Por qué siguen defendiendo a unos narcotraficantes, a unos terroristas de verdad? (...) Sean dignos del uniforme que tienen puesto. Son unos irresponsables, unos traidores a la patria por no hacer algo", les increpa Pérez antes de quitarse el pasamontañas.



En otro momento descuelgan y pisotean cuadros con imágenes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su antecesor y "padre político", Hugo Chávez.



En el segundo trino que el exinspector colocó en su cuenta llama a las Fuerzas Armadas a "cumplir" la Constitución y "así restituir el orden jurídico de nuestra nación y sea instaurado un gobierno transitorio digno, que permita la reconstrucción moral y económica de nuestro país".



A finales de junio, en una de las jornadas de protestas que vivió el país durante semanas y que dejaron más de 100 muertos, Pérez sobrevoló la sede del TSJ en Caracas en un helicóptero con un mensaje por la "libertad".



Maduro aseguró más tarde que "lanzó unas granadas, una no explotó" sobre el TSJ y apuntó a que este fue un "ataque terrorista armado" contra las instituciones del país.



El suceso no dejó ningún herido ni otros daños materiales significativos.



El expolicía sigue en fuga y el Gobierno ha emitido un alerta nacional e internacional para su captura.