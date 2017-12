Rajoy antes de las elecciones en Cataluña: "Ya saben lo que pasa" si incumplen la ley

Los dirigentes regionales en España "ya saben lo que pasa" si incumplen la ley, advirtió este miércoles el jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, en referencia a la intervención de la autonomía de Cataluña, un día antes de las elecciones en esa región.



España "tiene instrumentos para defenderse cuando alguien actúa contra la Nación, esa enseñanza queda ahí para la historia, ahora ya sabemos lo que es el artículo 155", indicó Rajoy durante un evento de su Partido Popular en Madrid.



Dicho artículo de la Constitución fue utilizado por el gobierno español para poner bajo tutela a Cataluña el 27 de octubre, horas después de que el Parlamento de esa región del noreste español declarara unilateralmente la independencia.



Rajoy destituyó al gobierno independentista catalán, disolvió el Parlamento y convocó las elecciones regionales, que se celebran este jueves.



Pese a cumplirse este miércoles la jornada de reflexión antes de los comicios, en los que no debe haber actividad política, Rajoy se refirió a Cataluña en su discurso.



"En todos y cada uno de los lugares de España, los gobernantes ya saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y aquí y en todos los territorios de España los gobernantes ya saben lo que pasa cuando hacen lo que no se puede hacer", dijo el conservador Rajoy.



"Todos, seamos quienes seamos, estamos bajo el imperio de la ley y los gobernantes de ahora y el futuro también lo saben", abundó el jefe de Estado.



Defendiendo el desempeño económico del país este año, dijo que el 2018 será "un buen año si no lo estropean algunos", en referencia a los independentistas catalanes.



En las elecciones del jueves se dirime si los secesionistas renuevan o no la mayoría que obtuvieron en las elecciones de 2015, tras una campaña atípica con varios candidatos independentistas en prisión o en Bélgica, donde escapan de la justicia, como el presidente destituido Carles Puigdemont.



Como favoritos en los sondeos marchan los independentistas de ERC y Ciudadanos, un partido favorable a la unidad de España, pero en todo caso ninguno podrá gobernar en solitario, abriendo la puerta a la repetición de un ejecutivo independentista, uno unionista u otro transversal.