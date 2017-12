Rajoy define estrategia para frenar desafío de Ciudadanos

El presidente del gobierno de España y del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha considerado que la mejor manera de vencer el desánimo es la actividad intensa. Después del derrumbe electoral de su partido en Cataluña, ha pedido a la cúpula de su formación que comience en enero la preparación de las elecciones municipales y autonómicas de 2019 y que la selección de sus candidatos culmine en seis meses. Los dirigentes regionales temen que Ciudadanos expanda el éxito logrado en Cataluña.

Rajoy confía en la fortaleza del PP para cortar el avance de l partido de Albert Rivera. El PP ha ido perdiendo paulatinamente apoyos en Cataluña pero la caída al abismo del pasado el 21 de diciembre no tiene precedentes. Rajoy ha marcado la pauta para cortar cualquier atisbo de debate público entre dirigentes de su formación sobre los fallos del partido, no solo en campaña sino en la gestión de la crisis en Cataluña y hasta en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En la reunión del comité ejecutivo del pasado viernes, un día después de las elecciones catalanas, Rajoy dio muestras evidentes de considerar inconveniente que su organización se regodeara en los malos resultados. La crisis en Cataluña sigue abierta, a la espera de la actuación de los independentistas, por lo que el Gobierno pretende estar centrado en la misma. Al tiempo, Rajoy quiere que su partido comience de inmediato la preparación de las elecciones municipales y autonómicas. La instrucción dada al partido en ese comité ejecutivo del viernes fue la de mirar hacia adelante. En concreto a mayo de 2019 cuando se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas.

Inquietud.

Los congresos regionales ya se han celebrado, que es lo más complicado, por lo que desde comienzos del mes de enero deben dedicarse a preparar esos comicios y en la elección de los candidatos, afirman fuentes de la dirección del partido. En la cúpula del PP no esconden su inquietud por el comportamiento de su electorado habitual que, ahora, podría plantearse apoyar a Ciudadanos, llevado por la onda expansiva que pueda producir su victoria en las elecciones catalanas.

El pasado reciente no indica que esa situación de supremacía en Cataluña del partido de Rivera sobre el PP se haya replicado en el resto de España. En las elecciones autonómicas y municipales de 2015 la victoria del PP sobre Ciudadanos fue apabullante.

Los dirigentes populares contrastan su implantación en todas las comunidades, así como su estructura y su representación autonómica y municipal. Y aunque es así, el partido también constata la pérdida paulatina de votos. Pese a que Ciudadanos no obtuvo entonces resultados que le permitieran gobernar en comunidades autónomas y Ayuntamientos, su concurrencia en aquellas elecciones de 2015 tuvo un efecto demoledor para el PP. "Nuestra gran pérdida se produjo en 2015 al perder las mayorías absolutas, nos quedamos sin muchos gobiernos en beneficio sobre todo del PSOE", precisan dirigentes autonómicos.

Las alianzas de los socialistas con Podemos o las candidaturas de su influencia en el ámbito local, además de fuerzas nacionalistas, como fue en el caso de Baleares y la Comunidad Valenciana, dejaron al PP fuera de media docena de Gobiernos autónomos y muchos Ayuntamientos. Málaga es la única de las ciudades grandes con alcalde del PP.

La hipótesis de que Ciudadanos crezca en las elecciones de mayo de 2019 y sume fuerzas con el PP para desbancar a los gobiernos de izquierda no deja de ser, por ahora, un deseo. El PP, además, a lo que aspira es que en la suma, sean ellos los que tengan la titularidad de las presidencias y las alcaldías. "Puede ser que Ciudadanos nos quite concejales y perdamos representación pero siga gobernando la izquierda a no ser que también arrebate votos al PSOE y nos supere a los dos", especula un dirigente regional, como expresión de los temores de su partido.

Para evitar el crecimiento o la influencia de Ciudadanos, la cúpula del PP quiere hacerse presente de inmediato en las ciudades y en las comunidades autónomas. "En Cataluña somos muy débiles pero no en el resto de España", repiten en la cúpula del partido de Rajoy.

El gobierno retira miles de policías de Cataluña.

El Ministerio del Interior de España anunció que durante los próximos días retirará de forma progresiva a los miles de agentes que permanecían en la región de Cataluña y que desplegó durante la fase de mayor tensión del proceso secesionista alentado por las autoridades de esa comunidad

Según dijeron a EFE fuentes policiales, el sábado 30 ya no quedarán efectivos de refuerzo de Policía y Guardia Civil en territorio catalán, aunque se mantendrán las habituales plantillas que ya prestan servicio en la región. La cifra de agentes, incluidos los radicados habitualmente en Cataluña, se acercó a los 20.000. FUENTE: EFE