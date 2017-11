Con puntualidad inglesa: Theresa May fijó el día y la hora exacta para el brexit

La primera ministra británica, Theresa May, indicó hoy que el momento exacto del "brexit" se producirá a las 23.00 GMT del 29 de marzo de 2019 y avisó que no permitirá que este proceso de salida de la UE sea bloqueado.



Este preciso calendario será enmendado en el proyecto de ley sobre el "brexit" que está actualmente en trámite parlamentario y que la próxima semana entrará en la fase de comités.



En un artículo publicado hoy en "The Daily Telegraph", May dijo que con esta enmienda su Gobierno tiene como objetivo mostrar la determinación de cumplir con la voluntad de los británicos expresada en el referéndum de junio de 2016, cuando votaron a favor de salir del bloque europeo tras más de 40 años de participación.



La aclaración de la primera ministra coincide con la celebración hoy en Bruselas de la sexta ronda de negociaciones sobre el "brexit" y mientras May busca superar una crisis por denuncias de acoso sexual por parte de políticos y la dimisión de dos ministros.



"Que nadie tenga duda de nuestra determinación o cuestione nuestro propósito. El 'brexit' se está produciendo", escribe la primera ministra, que quedó debilitada tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales anticipadas del pasado junio.



"(La fecha) estará (escrita) en blanco y negro en la portada de esta histórica pieza de legislación. El Reino Unido estará saliendo de la UE el 29 de marzo de 2019, a las 23.00 GMT", añadió.



Esa pieza legislativa, titulada Proyecto de Ley sobre la Retirada de la UE, ya ha superado su segunda lectura y, una vez aprobada, autorizará la desconexión del Reino Unido de la Unión.



Según explicó May, la mayoría de la gente quiere que los políticos "se unan" para negociar un buen acuerdo del "brexit".



También indicó que ella está dispuesta a escuchar las propuestas de los diputados para mejorar este proyecto de ley, pero advirtió sobre cualquier intento por detener su curso parlamentario.



"No vamos a tolerar intentos desde ningún lado para utilizar el proceso de enmiendas a este proyecto de ley como mecanismo para bloquear la voluntad democrática del pueblo británico al intentar ralentizar o detener nuestra salida de la UE", agregó.



La advertencia de May está dirigida, resaltan los medios, a los diputados rebeldes de su formación y de otros partidos que alertan del efecto negativo del "brexit" y que estarían dispuestos a presentar enmiendas para ralentizar el proceso.



Por su parte, el ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, dijo hoy que, con la enmienda, el Gobierno ha querido disipar "cualquier confusión o preocupación" sobre la fecha y la hora precisa de la retirada del club europeo.



En este contexto, Lord Kerr, exembajador británico en la UE y uno de los responsables de redactar el ahora famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa (sobre la salida de un país comunitario), dijo hoy en un discurso ante el grupo proeuropeo Open Britain que el Gobierno no debe "engañar" a los británicos al insistir en que el proceso del "brexit" es ahora irreversible.



"El país aún tiene la libre elección sobre si procede (a la retirada). A medida que salen datos, la gente tiene derecho a tomar una opinión diferente. Y no hay nada en el Artículo 50" que diga que el proceso de salida no puede ser ya frenado, agregó Kerr.



Las negociaciones entre Londres y Bruselas están en su sexta ronda sin que de momento se hayan conseguido avances sobre los términos de la ruptura, lo que ha creado una gran incertidumbre para las empresas y para los comunitarios que viven en el Reino Unido.



Además de los problemas por el "brexit", May ha tenido que hacer recientemente un leve ajuste de su Gobierno por las dimisiones de Michael Fallon como ministro de Defensa, debido a denuncias de acoso sexual, y de Priti Patel al frente de Cooperación Internacional por unas reuniones no autorizadas con altos mandos del Gobierno israelí.

