Policía brasileña mató a una turista española durante un operativo en Rocinha

Una mujer española falleció hoy después de que la Policía de Rio de Janeiro disparó contra el vehículo turístico en el que se encontraba, en la favela de Rocinha, cuyo conductor presuntamente no se detuvo para el control de los agentes tras un tiroteo con traficantes, informó la Policía Militar.



La mujer, cuya identidad y edad no fueron revelados, resultó "herida" y fue trasladada al cercano Hospital Miguel Couto, "pero no resistió", confirmó el cuerpo policial en un breve comunicado.



Una fuente de la embajada española en Brasilia dijo a la AFP que la dependencia "está en contacto con las autoridades locales tras lo ocurrido, pero que por el momento no harán declaraciones".

Según informó El País de Madrid, la víctima es María Esperanza Jiménez Ruiz, de 67 años, oriunda de Cádiz, quien viajaba junto a su hermano, su cuñada y un guía turístico italiano.



Rocinha es escenario del enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes, lo que hizo crecer la presencia de la Policía militar en la zona. La mañana del suceso, en la favela se había producido un tiroteo en el que resultaron heridos dos policías y un sospechoso.