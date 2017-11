La "perversa dictadura" de Corea del Norte no puede chantajear al mundo

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles a Corea del Norte que la comunidad internacional no está dispuesta a aceptar un "chantaje nuclear" y se comprometió a ejercer una "presión máxima" sobre ese país, inclusive con la ayuda de China.



"He dejado claro que no aceptaremos que esta perversa dictadura tome al mundo de rehén con un chantaje nuclear", dijo Trump en Washington luego de una gira de nueve días por países asiáticos. Según Trump, el líder chino Xi Jinping se comprometió a usar su influencia económica sobre Pyongyang.



Pyongyang: dichos son una "declaración de guerra".

Corea del Norte calificó hoy como una "declaración de guerra" el duro discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su visita la semana pasada a Seúl dentro de su gira asiática en el que cargó contra las condiciones de vida de los norcoreanos.



"Los imprudentes comentarios soltados por Trump durante su gira no se pueden ver de otra manera que como la confirmación de la hostilidad de la Casa Blanca a la RPDC (siglas de la República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte), y como una declaración de guerra (...)", apunta hoy el principal diario del país, Rodong Sinmun.



El texto, que califica al presidente estadounidense como "depravado" y "viejo esclavo del dinero", asegura que éste "hizo el ridículo al manipular la realidad" y "soltar todo tipo de maldiciones contra nosotros" durante su discurso de 22 minutos y 35 segundos en la Asamblea Nacional de Seúl el pasado 8 de noviembre.



Durante una intervención especialmente dura, el presidente estadounidense denunció las violaciones de Derechos Humanos en Corea del Norte y se dirigió al líder norcoreano, Kim Jong-un, para decirle que si su abuelo -Kim Il-sung- buscaba crear un paraíso "el país ha acabado convirtiéndose en el infierno".