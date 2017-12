OEA: Hubo "un cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos" en Honduras

La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo anoche que su misión de observadores en Honduras podría recomendar un nuevo llamado a elecciones, si detecta que las irregularidades en los comicios del 26 de noviembre imposibilitan la seguridad sobre el recuento de votos.



En un comunicado que fue compartido en redes sociales por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se afirma que la Misión de Observación Electoral (MOE) detalló al organismo que existió un "cúmulo de irregularidades, errores y problemas sistémicos" que rodearon la elección y no le permitían "tener certeza sobre los resultados". En el documento también se brinda una serie de recomendaciones.

Luego de un escrutinio total de las mesas, el presidente Juan Orlando Hernández, del centroderechista Partido Nacional (PN), obtuvo el 42.98 por ciento de los votos frente al 41.38 por ciento del opositor Salvador Nasralla, pero aún no se ha proclamado un ganador y persisten las denuncias de fraude.



"Si las irregularidades existentes fueran de tal entidad que hicieran imposible que este proceso brinde certeza y seguridad en el recuento, la Misión se reserva el derecho de realizar las recomendaciones adicionales que considere pertinentes (...) sin descartar inclusive la posibilidad de recomendar un nuevo llamado a elecciones", señaló la OEA.



Para el nuevo llamado se deberían corregir "todas las debilidades identificadas que dieron lugar a las irregularidades graves que se detectasen".



El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros, dijo poco después que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que abandera Nasralla, debe llevar las actas y los documentos para realizar los controles que se piden.



"Vamos a discutir a nivel del pleno - de magistrados del TSE - estas recomendaciones (de la OEA) y qué pasos se pueden tomar para poderlas implementar", sostuvo ante periodistas.



Sobre la posibilidad de que la misión recomendara llamar a una nueva elección, dijo: "Lo que entiendo del informe es que si esas denuncias que se hacen demuestran que son reales, entonces hay que revalidar todo el tema de la votación, pero eso es a consecuencia de, pero si no tenemos ningún cotejamiento pues no se cómo lo vamos a dilucidar".

La Misión recomendó que se hiciera un cotejo de 1,006 actas, que fueron sometidas a un escrutinio especial, con las originales recibidas y verificar 5,174 actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no fueron transmitidas la noche de la elección.



Nasralla reiteró más tarde la petición de la Alianza de que se revisen el total de actas de la elección, pero dijo que ahora piden que sea un tribunal internacional el que lo haga.



"El planteamiento nuestro a la vista de los últimos resultados y a la vista hoy de la carta del secretario Almagro (secretario general de la OEA) es que un tribunal internacional revise las 18.103 actas sin la participación de este tribunal electoral", dijo Nasralla a la prensa.



El opositor ha denunciado un fraude porque en los primeros conteos divulgados por el TSE, con el 57% de las mesas escrutadas, él ganaba con una diferencia de cinco puntos que se fue acortando hasta revertirse a favor de Hernández.



Nasralla, un famoso presentador de televisión, pidió el martes la revisión de casi la totalidad de los votos de la elección presidencial o que se celebre una segunda vuelta con Hernández, una figura que no está contemplada en la Constitución.



Matamoros dijo la semana pasada que hubo un problema en el sistema de cómputo, pero Nasralla asegura que los problemas en transmisión y las caídas de sistemas sirvieron para cambiar las cifras que le favorecían.



La MOE también recomendó la revisión de la participación en la votación en tres departamentos del país, como pidió la alianza opositora.

Piden levantar la suspensión de las garantías

Por otra parte, la Secretaría General de la OEA manifestó que considera "desproporcionada" la suspensión de los derechos constitucionales, que incluye un toque de queda implantado por 10 días desde el 1° de diciembre, y "solicita el inmediato levantamiento de las mismas".



La desconfianza en los resultados llevaron la semana pasada a protestas callejeras y actos vandálicos en varias partes de Honduras, lo que condujo al Gobierno a suspender las garantías constitucionales.



En una aparente respuesta, el Gobierno levantó el toque de queda en ocho departamentos más ante la falta de actos violentos, dijo un portavoz del ministerio de seguridad. Honduras, con 18 departamentos, removió la medida hace unos días en Islas de la Bahía y dos ciudades más.

"Por instrucciones del Consejo de Ministros de inmediato se suspende el toque de queda en estos departamentos debido a que no reportan incidentes de violencia", dijo el portavoz del Ministerio de Seguridad, subcomisionado, Jair Meza.



Un informe del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) divulgado ayer aseguró que en las protestas tras las elecciones han muerto 14 personas, 12 de ellas en las manifestaciones y dos agentes de la policía durante el toque de queda, cuando detuvieron un vehículo de supuestos delincuentes.



En tanto, el PN anunció una marcha para hoy en Tegucigalpa. "Miles y miles y miles de nacionalistas diremos presente para en una sola voz decirle Juan Orlando estamos contigo" dijo el presidente de la agrupación, Reinaldo Sánchez.

Tanto Hernández como Nasralla se autoproclamaron vencedores de la elección el mismo domingo, incluso antes de que el TSE diera su primer boletín oficial sobre los resultado durante la madrugada del lunes, en el que Nasralla ganaba.



Matamoros reiteró el miércoles que espera tener un resultado final antes de la fecha límite del 26 de diciembre.



El miércoles, el presidente Hernández dijo que él y su partido están dispuestos a aceptar las demandas de revisión de la oposición. "Estamos listos para que se coteje lo que pidan, el Partido Nacional tienen todas las actas que respaldan su triunfo", declaró.



La noche del miércoles, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay manifestaron su apoyo a la decisión del TSE de Honduras de realizar un recuento de las actas de votación en disputa.