Los ocho momentos clave en la búsqueda del submarino

Después de 15 días de búsqueda, la Armada informó hoy que finalizó la fase de rescate del submarino ARA San Juan , que había desaparecido el miércoles 15 pasado, cuando viajaba desde la Base Naval de Ushuaia a Mar del Plata. De esta forma, se pasa a la fase de búsqueda de la nave, ya sin esperar que haya sobrevivientes.

Ocho momentos claves.

La última comunicación había sido el miércoles 15 a las 7.30. El submarino había zarpado dos días antes desde la Base Naval Ushuaia con destino a la Base Naval Mar del Plata. La última ubicación registrada en esa comunicación fue en el golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa (240 millas náuticas), al sudeste de la península Valdés.



El sábado 18 se detectaron siete señales satelitales en la región de búsqueda, lo que fue interpretado como intentos de comunicación fallidos desde el submarino. Tras una investigación, la Armada desechó la posibilidad.



La Armada reconoció el domingo 19 que el submarino ARA San Juan había sufrido una "avería", puntualmente un cortocircuito en las baterías. "La informó [el comandante] el miércoles y por eso se les hizo cambiar el rumbo", afirmó el capitán de navío Gabriel Galeazzi. Luego, desde la Fuerza señalaron que el incidente había sido informado previamente y solucionado.



El lunes 20 por la mañana, dos buques registraron sonidos en el área de operaciones. De inmediato se especuló con que fueran intentos de comunicación por parte de los tripulantes del submarino. Pero el análisis de los "ruidos" registrados también descartó la posibilidad de que se trate del ARA San Juan.

La Armada confirmó el martes 21 que se había hallado una balsa durante los operativos, pero que no correspondía al ARA San Juan. También comunicó que durante la madrugada se avistaron señales de bengalas blancas durante el rastrillaje, pero que no se tratarían del submarino, que utiliza bengalas de color rojo.



El miércoles 22 "recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles 15 por la mañana, coincidente con el teatro de operaciones de la última comunicación registrada por el submarino. Ese indicio responde a una «anomalía hidroacústica» que se habría producido cerca de la última posición comunicada por el sumergible, a las 7.30 de la mañana", explicaba ante la prensa Enrique Balbi y se abría una nueva etapa en la búsqueda que ya sumaba 13 países.



El jueves 23, una nueva versión, confirmó el dato del día anterior. "Se recibió una información sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El señor embajador en Austria [Grossi] es miembro también de la Organización de Control de Pruebas Nucleares, que cuenta con una red de estaciones sísmicas hidroacústicas para verificar precisamente la no realización de ensayos nucleares", dijo Balbi un día después de recibir una información de los EE.UU. y que permitió restringir el área de búsqueda a 70 kilómetros a la redonda del lugar indicado.



Una semana después, el jueves 30, la Armada informó que tras 15 días del último contacto con el ARA San Juan se cerró el caso SAR (búsqueda y rescate por su sigla en inglés) y que se pasaba a una nueva fase que es solo la de búsqueda del submarino.