Obama advierte que redes sociales propician la división

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo que la forma en que la gente se comunica a través de las redes sociales implica el riesgo de dividir a la sociedad y que los líderes deben asegurar que internet no encierre a los usuarios dentro de sus propios sesgos.

"Es más difícil ser tan ofensivo y cruel en persona como la gente puede ser anónimamente en internet", aseguró e invitó a los líderes mundiales a buscar maneras de evitar una "balcanización" de las sociedades detrás del recurso de Internet.

"Los líderes debemos encontrar formas para poder recrear un espacio común en internet", dijo Obama en una entrevista que le hizo el príncipe Harry de Inglaterra y emitida por la radio de la BBC.

De acuerdo al exjerarca, el manejo del contenido en las redes "distorsiona la comprensión ciudadana de asuntos complejos y deriva en la propagación de la desinformación". Uno de los peligros de internet es que la gente puede tener realidades enteramente diferentes y pueden cobijarse en la información que refuerza su sesgo actual", agregó.

Obama ya había advertido antes que las plataformas de redes sociales pueden llevar a las personas a hacer juicios rápidos sobre decisiones complejas, aunque se ha abstenido de criticar a su sucesor Donald Trump, quien usa Twitter regularmente.

El exmandatario afirmó que las redes sociales deben promover visiones de manera que "no lleven a una balcanización de nuestra sociedad" y que trasladar a comunidades online fuera de la red ayudó a las personas a ver que muchos temas no son tan simples como puede parecer en un chat.

"Reúnanse en un pub (...) Encuéntrense en un lugar de oración, en un vecindario y conózcanse", aconsejó.

Invitación.

Obama habló con Harry en una entrevista realizada por el príncipe como editor invitado para el programa matinal de noticias en la radio de la BBC y estuvo enfocado en su interés común en promocionar causas.

El hijo de Carlos y Lady Diana fue consultado por la BBC si invitaría a los Obama a su casamiento del año próximo con la actriz estadounidense Meghan Markle. "No lo sé", respondió Harry. "No hemos hecho las invitaciones o hecho la lista de invitados juntos. Quién sabe si van a ser invitados o no. No me gustaría arruinar esa sorpresa".

El diario The Sun informó que funcionarios del Gobierno británico habían instado a Harry a no invitar a la familia Obama a su matrimonio por temor a que esto molestara a Trump.

Harry mantiene una especial relación con el expresidente estadounidense. Sin embargo, nadie podría esperar que su amistad pudiera desencadenar un conflicto internacional.

Mientras que las relaciones con los Obama han sido fluidas tanto por parte de Meghan como por parte de Harry, no lo han sido tanto con Trump, cuya campaña ha criticado en varias ocasiones la actriz. Pese a todo, hace unos años Meghan entrevistó a Ivanka Trump para su blog The Tig, donde alabó su capacidad para conciliar la vida familiar y laboral.

Encuentro.

La entrevista de Harry con Obama fue grabada en Toronto (Canadá) durante la celebración en setiembre de los Juegos Invictus, el evento deportivo en el que participan veteranos de guerra lesionados, y que apadrina el nieto de la reina Isabel II.

Durante su charla con Obama, Harry preguntó al político por su etapa al frente del Gobierno de EE.UU., por su labor posterior en la Fundación Obama y por sus expectativas.

Obama comparó su función presidencial con la de un corredor de relevos, consciente de "todo el trabajo que se quedó sin hacer" después de abandonar la Casa Blanca. Aunque ahora lleva una vida más relajada, el expresidente también confesó echar de menos su anterior cargo. "Nada puede igualar la adrenalina de estar en el terreno de juego", argumentó.

Por su parte, Harry admitió que hacer excepcionalmente este trabajo le resultó "bastante divertido", especialmente, dijo, "entrevistar a Obama".

El hermano menor del príncipe Guillermo entrevistó además a su padre, el príncipe Carlos, heredero a la corona británica, y a la bailarina española Tamara Rojo, al frente del Ballet Nacional inglés.

"Ahora me levanto más tarde", dijo exmandatario.

El expresidente Barack Obama dialogó por 40 minutos con el príncipe Harry. Sobre su vida tras la Presidencia, Obama describió. "Ahora cuando me levanto puedo tomar mis propias decisiones sobre el uso de mi tiempo. Eso es liberador", dijo. De todos modos, confesó que extraña sus días en la Casa Blanca. "Lo que haces a diario puede impactar a millones, a veces a miles de millones. Todos teníamos que estar súperenfocados. Uno sabía que si hacíamos bien el trabajo, había alguien allá afuera que estaba mejor. A lo mejor una madre con un hijo enfermo que obtiene asistencia médica. Ese tipo de satisfacción es difícil de igualar".

China clausura 13.000 sitios web y 10 millones de cuentas en redes.

China pone cifras a su campaña para reforzar el control sobre el ciberespacio. Las autoridades del país con más internautas del mundo han cerrado más de 13.000 páginas web en los últimos tres años tras detectar en ellas contenidos que violan las leyes del país.

Si bien Pekín solamente especifica que muchos de los sitios bloqueados lo fueron porque incitaban a la violencia o difundían pornografía, otros denuncian que este escrutinio tiene por objetivo acallar las críticas al Partido Comunista y limitar la libertad de expresión.

Entre 2015 y 2017, además, las autoridades China cerraron 10 millones de cuentas de usuarios en foros, blogs, redes sociales y plataformas de mensajería.

China ha endurecido su control sobre el ciberespacio: obliga a los internautas a registrarse con su nombre real, y advierte a los autores de virales deben asumir la responsabilidad legal.