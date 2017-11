Misterio sobre la lista de tripulantes del submarino ARA San Juan

La lista completa de los tripulantes del ARA San Juan no fue confirmada por autoridades de la Armada ni del Ministerio de Defensa. Las dudas alrededor de la nómina completa incluyen la posible existencia de un tripulante que se bajó del submarino en el viaje de ida.



Además, surgieron dudas sobre el número de marinos a bordo. La diputada Silvia Lospennato (Cambiemos) dio una nómina de 42 nombres en la Cámara de Diputados, donde ofreció un mensaje de agradecimiento a la ayuda internacional en la búsqueda, mientras que una lista de 44 personas teóricamente a bordo del submarino se publicó en el sitio de noticias Infobae.



Según informaron fuentes del Ministerio de Defensa y de la Marina citadas por Cadena 3, de Córdoba, habría un tripulante que se habría bajado en Ushuaia durante el viaje de ida de la nave y que habría sido reemplazado por otro marino. El tripulante en cuestión estaría bajo atención psicológica, ante el shock producido por los acontecimientos posteriores a su descenso de la nave de la Armada. Se trataría de un marino jujeño que no reside en su provincia natal, que se bajó del submarino para realizar un entrenamiento con fuerzas brasileñas. El nombre de este tripulante del ARA San Juan apareció en listas difundidas en distintos medios en días anteriores, todas nóminas que carecieron de confirmación oficial alguna.



La lista completa se mantuvo en reserva durante la semana que lleva la búsqueda. Ni la Armada ni el Ministerio de Defensa confirmaron los nombres, aunque varios de ellos ya trascendieron a través de testimonios de sus familiares.



"¿Por qué no salieron a buscarlos enseguida? ¿Para qué tanto protocolo? El tiempo ya se acaba", decían ayer, estremecidos, Elena y Federico, hermanos de Cristian Ibáñez, radarista del buque desaparecido hace más de una semana. "Esperamos un milagro y que mi hermano vuelva, con toda la tripulación", dijo Elena Alfaro, hermana del suboficial Ibáñez por parte de madre y en shock porque el primer parte oficial que recibió ayer de manera personal volvió a ser sin novedades.



Itatí Leguizamón, esposa de Germán Suárez, sonarista del ARA San Juan, confía en que pronto se reencontrará con él. "Nos decía siempre que este submarino nunca los iba a dejar a pie", recordó. Y especula que la tripulación tuvo que afrontar algún problema a bordo que no lograron solucionar. "Creo en Dios, el operativo y la capacidad de Germán y los profesionales de la tripulación", insistió. A ella se sumó Lourdes Ledesma, la esposa de Víctor Coronel, enfermero del submarino quien dijo: "La familia naval es muy fuerte".

TESTIMONIO Hoy tiene que ser ese día", mensaje a un esposo.

"Hoy tiene que ser ese día" del rescate, se ilusiona Jessica Gopar en una emotiva carta a su esposo, Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes a bordo del ARA San Juan. La mujer ruega por el regreso de su marido, de 35 años, y padre de su bebé de un año, Stefano, que durante su ausencia aprendió a decir "papá", según cuenta en una misiva dirigida "A Fernando", y que publicó a través de Facebook. "Hola Fernando. No sé qué estará pasando en tu calma o en tu desesperación. Acá cada día se hace más duro. Hay momentos de esperanza y otros de mucha congoja", describe Jessica en la carta a su esposo.



Fotos de la pareja sonriente y del cabo principal Santilli junto al niño, ilustran el portal de Jessica Jeko Gopar. "Hay mucha gente orando, rezando por ustedes, no se imaginan cuánto. Stefano aprendió a decir papá", dice. "Dale, llámalo hijo así viene", agrega la mujer.



"Estoy acompañada, protegida por la familia, tus compañeros, conocidos y amigos. No hay momento que no rece porque los rescaten. Hoy tiene que ser ese día", escribe Jessica.