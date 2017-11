"Mis medidas son: 2.202 casos de feminicidio", la protesta de las aspirantes a Miss Perú

El certamen Miss Perú 2018 inició la noche del domingo con un detalle inusual: en vez de decir sus medidas físicas, las 23 aspirantes a la corona dieron cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres en ese país.



"Soy Diana Rengifo, de Ucayali, y más de 300 mujeres en mi departamento son agredidas física y psicológicamente", dijo una de las candidatas en una dinámica que repitirían todas las participantes.



Cristian Rivero, conductor del Miss Perú 2018, explicó al finalizar la presentación de cada una de ellas que el certamen estaría dedicado este año, en cada una de sus secuencias, a enviar un mensaje en contra de la violencia que azota al país.

"No queremos un país con más violencia. No solo se trata de estas 23 mujeres. Se trata de todas las mujeres que tienen derecho y merecen respeto. No más violencia. Este es el mensaje de este Miss Perú", dijo el animador.



Durante este desfile, se proyectaron portadas y recortes periodísticos de feminicidos ocurridos en el Perú.