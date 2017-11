Mercados festejaron el triunfo de Macri y su "capital político"

El mercado financiero argentino respondió ayer lunes con alzas generalizadas de precios ante un respaldo electoral considerado vital para el gobierno de Mauricio Macri en los comicios legislativos del domingo. En particular, la coalición del presidente Macri se impuso en el mayor distrito del país, la provincia de Buenos Aires, en unas elecciones de medio término que podrían darle al mandatario el respaldo necesario para profundizar la apertura de la economía iniciada hace dos años.

El triunfo le otorgará a Macri "capital político adicional en el Congreso, lo que debería fortalecer las condiciones de gobernabilidad en el futuro (...) Aumenta la probabilidad de una reelección en 2019, dando continuidad al mercado actual y al conjunto de políticas amigables con la inversión", dijo Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs en EE.UU.

El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganó un 3,07%, al cierre provisorio récord de 27.806,16 puntos, luego de anotar su nuevo máximo intradiario en 27.912,69 unidades. El volumen tuvo una fuerte expansión y la ganancia acumulada en el transcurso del año supera el 64%.

La deuda soberana extrabursátil subió un 0,5%, liderada por el título Disc en dólares con un incremento de un 1,0%. De manera intradiaria se anotaron tomas de utilidades.

El riesgo país argentino, medido por la banca J. P. Morgan, caía ocho unidades, hasta los 341 puntos básicos (2005 GMT), luego de haber alcanzado un brusco descenso de 15 unidades en la apertura de las anotaciones.

Macri ratificó ayer lunes, en conferencia de prensa, que Argentina seguirá con su política de endeudamiento mientras exista un alto déficit fiscal, ya que el objetivo central de la gestión es bajar la inflación.

El peso mayorista se apreció un 0,14%, a 17,41/17,415 por dólar, luego de marcar valores en torno a las 17,29 unidades, y la moneda local en el segmento informal cambió de tendencia para cerrar con baja del 0,33%, a 18,02/18,07 unidades.

Operadores dijeron que el mercado ya tenía descontado el resultado electoral, pero remarcaron que la subida general fue producto de un final en las urnas mejor al previsto en todo el país.

Por su lado, la agencia Moodys destacó ayer que el oficialismo argentino obtuvo una "importante victoria" en los comicios legislativos del domingo y que eso dará al gobierno de Macri "capital político" para respaldar una "continua estabilidad macroeconómica" y avanzar en sus reformas.

"Prevemos que la mayor presencia en el Congreso Nacional le dará al Gobierno el capital político necesario para mantener políticas que respaldarán una continua estabilidad macroeconómica y avanzar en sus reformas económicas", señaló en un comunicado Gabriel Torres, analista en Buenos Aires de la agencia de medición de riesgo estadounidense.

El frente gobernante Cambiemos obtuvo, según recordó Moodys, "una importante victoria" en las elecciones legislativas.

El pasado 12 de octubre, la misma agencia resaltó mejoras en la economía argentina, a pesar de haberle otorgado una calificación B3 (baja), ya que considera que Argentina crecerá por segundo año consecutivo, con una subida proyectada del 3,5% para 2018.

Analistas consultados por el diario La Nación dijeron que los bonos argentinos tienen aún margen para continuar su senda alcista, aunque en forma moderada, por la suba que se espera en la tasa de interés de EE.UU. Por otro lado, no descartaron toma de ganancias para los próximos días. Además, indicaron que el dólar podría estar en el terreno de los 18 pesos a fin de año. "Hoy y tal vez en los próximos días los activos argentinos van a operar al alza, pero un resultado favorable al gobierno ya estaba mayormente en los precios. Por lo que luego del entendible overshooting puede venir una toma de ganancias. Pero, más allá de la volatilidad de corto plazo, en el mediano y largo los precios tendrían que reflejar los avances graduales que se vayan implementando", afirmó desde Nueva York Mauro Roca, director gerente del fon- do TCW.

Para Marcelo Elbaum, gerente de Allaria Ledesma, "hay euforia, pero más allá de esta suba inicial, le va a costar tanto a la Argentina como al resto de los mercados emergentes seguir así, porque subirá la tasa de interés de la Fed" esta semana. "De todos modos, la Argentina tiene espacio para reducir su riesgo soberano, a diferencia de otros países de la región. Es de las historias que más nos gustan. Para alcanzar el spread de Brasil, 100 puntos, todavía falta: junio del 2018, dados los desafíos que tiene: mayor inflación, menor nivel de reservas y mayor déficit de cuenta corriente", explicó. También se refirió a las acciones locales: "No están caras, les vemos recorrido; los sectores que más nos gustan son el bancario, energía y la construcción", apuntó. Respecto del tipo de cambio, dijo que no creemos que cruce los 18 pesos a fin de año, "pero por un tema de competitividad van a buscar que no se aprecie más".

Luego de las elecciones, aumentó el combustible.

En medio de la apertura de urnas y el recuento de los votos, en Argentina se decidió un aumento de los combustibles. YPF (55% del mercado) y Shell concretarán un incremento promedio de entre 9,5 y 10% en todos sus productos, y se espera que sigan sus pasos el resto de las petroleras: Axion y Petrobras. Algunas de esas compañías ya aumentaron en los últimos días el precio mayorista de los combustibles, con ajustes en torno del 10%. En las petroleras justifican los aumentos a partir de la devaluación del peso y las variaciones en la cotización del crudo. Este es el tercer aumento que registran los combustibles en lo que va del año. El primero, del orden del 8%, llegó en enero. En abril, en tanto, el gasoil se abarató 2,6% y las naftas, 0,1%. La siguiente movida fue en julio, cuando se aplicó un incremento de entre 6 y 7,2%. De esta manera, las naftas acumulan en lo que va de 2017 un aumento cercano al 27%. LA NACIÓN, GDA

Mariano Rajoy Presidente de España. Felicitó a Macri por su victoria en las elecciones legislativas, con la que los argentinos apoyaron de forma "clara e inequívoca" su proyecto, basado en "la seriedad, el esfuerzo y la transparencia".

JULIO DE VIDO Diputado kirchnerista. Pidió a la Cámara "licencia" en la víspera de que ese cuerpo comience a tratar la orden de dos jueces para que sea despojado de sus fueros con el fin de ser detenido por corrupción.

Juan M. Urtubey Gobernador de Salta. El gabinete en pleno de la provincia de Salta dimitió ayer a excepción del gobernador, tras la victoria electoral de Cambiemos en las elecciones legislativas del pasado domingo.

Dilma Rousseff Expresidenta de Brasil. "Felicidades a Cristina Kirchner que conquistó una silla en el Senado por la provincia de Buenos Aires", dijo en Facebook. Y definió a Cristina "de principal líder de la oposición".